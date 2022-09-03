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20 قتيلا إثر هجوم لحركة "الشباب" بإقليم هيران وسط الصومال
20 قتيلا إثر هجوم لحركة "الشباب" بإقليم هيران وسط الصومال
أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بأن حركة "الشباب" الإرهابية قتلت الليلة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد. 03.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-03T07:12+0000
2022-09-03T07:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الصومالي، عبر "تويتر" اليوم السبت: "قتلت جماعة الشباب الإرهابية الليلة الماضية ما لا يقل عن 20 أشخاص وأحرقت 7 شاحنات كانت تنقل مواد غذائية وسلع تجارية أخرى إلى منطقة مهاس بإقليم هيران، حسب ما أفاد به سكان محليون".وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21 قتيلا.ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)"، وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

20 قتيلا إثر هجوم لحركة "الشباب" بإقليم هيران وسط الصومال

07:12 GMT 03.09.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أفاد التلفزيون الصومالي الرسمي بأن حركة "الشباب" الإرهابية قتلت الليلة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الصومالي، عبر "تويتر" اليوم السبت: "قتلت جماعة الشباب الإرهابية الليلة الماضية ما لا يقل عن 20 أشخاص وأحرقت 7 شاحنات كانت تنقل مواد غذائية وسلع تجارية أخرى إلى منطقة مهاس بإقليم هيران، حسب ما أفاد به سكان محليون".
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق بالعاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه ارتفع إلى 21 قتيلا.
ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي قوله: "قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)"، وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.
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