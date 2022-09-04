https://sputnikarabic.ae/20220904/أنصار-الله-تتهم-التحالف-بمنع-دخول-أي-سفينة-وقود-من-مخصصات-الهدنة-القائمة-1067285154.html
أنصار الله تتهم التحالف بمنع دخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة
أنصار الله تتهم التحالف بمنع دخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة
اتهم الناطق الرسمي لشركة النفط، التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، عصام المتوكل، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع دخول أي سفينة وقود من... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:56+0000
2022-09-04T21:56+0000
2022-09-04T21:56+0000
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وقال المتوكل في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "تحالف العدوان لم يسمح بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة".وأضاف في تصريحاته، اليوم الأحد، "ما وصل مسبقا من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة هو من استحقاقات التمديد الأول للهدنة".وأضاف: الاختناق التمويني اليوم يكشف زيف تصريحات المبعوث الأممي وما يزعمه من سلاسة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة".وطالب الناطق الرسمي لشركة النفط بفتح ميناء الحديدة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج لدخول جميع السفن المحتجزة لرفع حالة الطوارئ التموينية.وتعهدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، باتخاذ قرار مناسب، رداً على "احتجاز" التحالف العربي بقيادة السعودية سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، خلال كلمة ألقاها في فعالية، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب".والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله"، ارتفاع عدد السفن المحملة بالوقود المحتجزة من قبل التحالف العربي إلى 9 سفن، وذلك بعد احتجازه 4 سفن جديدة كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة.وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.كما تتضمن الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20220903/إيران-تنتقد-تلكؤ-التحالف-العربي-في-تنفيذ-الالتزامات-المندرجة-ضمن-اتفاق-الهدنة-الخاص-باليمن-1067224662.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أنصار الله تتهم التحالف بمنع دخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة
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اتهم الناطق الرسمي لشركة النفط، التابعة لجماعة أنصار الله في اليمن، عصام المتوكل، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بمنع دخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة.
وقال المتوكل في تصريح لقناة "المسيرة
" التابعة لجماعة أنصار الله "تحالف العدوان لم يسمح بدخول أي سفينة وقود من مخصصات الهدنة القائمة إلى ميناء الحديدة".
وأضاف في تصريحاته، اليوم الأحد، "ما وصل مسبقا من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة هو من استحقاقات التمديد الأول للهدنة".
وأضاف: الاختناق التمويني اليوم يكشف زيف تصريحات المبعوث الأممي وما يزعمه من سلاسة تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة".
وطالب الناطق الرسمي لشركة النفط بفتح ميناء الحديدة بشكل كامل، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج لدخول جميع السفن المحتجزة لرفع حالة الطوارئ التموينية.
وتعهدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، باتخاذ قرار مناسب، رداً على "احتجاز" التحالف العربي بقيادة السعودية سفن الوقود المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن.
وقال رئيس المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، مهدي المشاط، خلال كلمة ألقاها في فعالية، حسب ما نقل تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "إذا لم تدخل سفن الوقود سيتم التشاور مع أعضاء المجلس السياسي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب".
والخميس الماضي، أعلنت "أنصار الله"، ارتفاع عدد السفن المحملة بالوقود
المحتجزة من قبل التحالف العربي إلى 9 سفن، وذلك بعد احتجازه 4 سفن جديدة كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة.
وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، خلال كل شهرين.
كما تتضمن الهدنة
، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.