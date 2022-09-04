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https://sputnikarabic.ae/20220904/أهداف-مباراة-مانشستر-يونايتد-وأرسنال-في-الدوري-الإنجليزي-3---1-فيديو-1067280146.html
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي 3 - 1... فيديو
أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي 3 - 1... فيديو
تعرض أرسنال للخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي على يد غريمه مانشستر يونايتد، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة السادسة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T18:08+0000
2022-09-04T18:08+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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يونايتد ضرب أرسنال بثلاثة أهداف عن طريق كلاً من البرازيلي أنتوني في الدقيقة (35) وثنائية راشفورد في الدقائق (65 و75)، فيما أحرز ساكا هدف آرسنال الوحيد في المباراة وتحديدًا الدقيقة (52).وظل أرسنال في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في المقابل واصل مانشستر يونايتد انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ليصبح رصيد "الشياطين الحمر" 12 نقطة في المركز الخامس.ومن المقرر أن يلعب أرسنال ضد إيفرتون في الجولة المقبلة على ملعب "الإمارات"، في المقابل يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس مساء الأحد المقبل.
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد

أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي 3 - 1... فيديو

18:08 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFFمانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم
مانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / OLI SCARFF
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تعرض أرسنال للخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي على يد غريمه مانشستر يونايتد، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة السادسة.
يونايتد ضرب أرسنال بثلاثة أهداف عن طريق كلاً من البرازيلي أنتوني في الدقيقة (35) وثنائية راشفورد في الدقائق (65 و75)، فيما أحرز ساكا هدف آرسنال الوحيد في المباراة وتحديدًا الدقيقة (52).
وظل أرسنال في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في المقابل واصل مانشستر يونايتد انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ليصبح رصيد "الشياطين الحمر" 12 نقطة في المركز الخامس.
ومن المقرر أن يلعب أرسنال ضد إيفرتون في الجولة المقبلة على ملعب "الإمارات"، في المقابل يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس مساء الأحد المقبل.
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