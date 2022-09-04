أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في الدوري الإنجليزي 3 - 1... فيديو
© AFP 2022 / OLI SCARFFمانشستر يونايتد يفوز على أرسنال في مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم
© AFP 2022 / OLI SCARFF
تعرض أرسنال للخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي على يد غريمه مانشستر يونايتد، في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن حسابات الجولة السادسة.
يونايتد ضرب أرسنال بثلاثة أهداف عن طريق كلاً من البرازيلي أنتوني في الدقيقة (35) وثنائية راشفورد في الدقائق (65 و75)، فيما أحرز ساكا هدف آرسنال الوحيد في المباراة وتحديدًا الدقيقة (52).
#MUNARS #MUFC— الاحد الممتاز (@ldlmmtz5) September 4, 2022
الدوري الانجليزي | مانشستر يونايتد 1 × 0 أرسنال | قووووووووووووووووووووووووول انتونيي الاولHD
Via:@iFSHQ pic.twitter.com/blPMDtsiH3
RUSHFORD 😍👌🏻 2-1 #MUNARS pic.twitter.com/0zGnhYz30y— ثقبثقب (@Ppl0a21) September 4, 2022
RUSHFORD AGAIN 🙆♂️🤧 #MUNARS #مانشستر_يونايتد #ارسنال pic.twitter.com/3CAA6KZNY8— ثقبثقب (@Ppl0a21) September 4, 2022
وظل أرسنال في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في المقابل واصل مانشستر يونايتد انتصاراته للمباراة الرابعة على التوالي ليصبح رصيد "الشياطين الحمر" 12 نقطة في المركز الخامس.
SAKA WHAT A GOAL 😧👍🏼#MUNARS pic.twitter.com/DAEO4Ozzst— ثقبثقب (@Ppl0a21) September 4, 2022
ومن المقرر أن يلعب أرسنال ضد إيفرتون في الجولة المقبلة على ملعب "الإمارات"، في المقابل يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس مساء الأحد المقبل.