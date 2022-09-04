https://sputnikarabic.ae/20220904/أوباما-يحصل-على-جائزة-إيمي-ويقترب-من-إنجاز-فني-تاريخي-1067257409.html
أوباما يحصل على جائزة "إيمي" ويقترب من إنجاز فني تاريخي
أوباما يحصل على جائزة "إيمي" ويقترب من إنجاز فني تاريخي
فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بجائزة "إيمي" لأفضل راوٍ، عن مسلسله الوثائقي المعروض على شبكة "نتفليكس"، والذي يحمل الاسم "حدائقنا الوطنية العظيمة". 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T10:09+0000
2022-09-04T10:09+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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المسلسل المكون من 5 حلقات ويدور حول المتنزهات الوطنية في العالم، من إنتاج شركة "هاير غراوند" التابعة للرئيس السابق نفسه، حسبما ذكر موقع شبكة "سي إن بي سي". أعلن عن الجائزة مساء السبت.تنضم جائزة "إيمي" إلى جائزتي "غرامي" اللتين حصل عليهما أوباما، مما يضعه في منتصف الطريق ليصبح "إيغوت- Egot"، وهو اسم يطلق على الشخص الذي يحمل جوائز "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني" معا. لم يحمل هذا اللقب سوى 17 من كبار الفنانين حتى الآن.وبذلك أيضا، أصبح أوباما ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يفوز بجائزة "إيمي". تتناول السلسلة الجمال الطبيعي عبر القارات الخمس، وتعرض مواقع تشمل باتاغونيا التشيلية وإندونيسيا.بعد تركه لمنصبه في عام 2017، أسس الرئيس السابق وزوجته ميشيل شركة "هاي غراوند"، وأبرما اتفاقا مع "نتفليكس" قيل إنه يساوي عشرات الملايين من الدولارات.كان الرئيس الآخر الوحيد الذي فاز بجائزة "إيمي" هو دوايت أيزنهاور، الذي حصل على جائزة فخرية عام 1956 لكونه أول رئيس يعقد مؤتمرا صحفيا متلفزا.
https://sputnikarabic.ae/20220526/أوباما-متهم-بـقلة-الذوق-بسبب-تعليقه-على-حادث-إطلاق-النار-في-تكساس-1062738021.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, مجتمع
أوباما يحصل على جائزة "إيمي" ويقترب من إنجاز فني تاريخي
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فاز الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بجائزة "إيمي" لأفضل راوٍ، عن مسلسله الوثائقي المعروض على شبكة "نتفليكس"، والذي يحمل الاسم "حدائقنا الوطنية العظيمة".
المسلسل المكون من 5 حلقات ويدور حول المتنزهات الوطنية في العالم، من إنتاج شركة "هاير غراوند" التابعة للرئيس السابق نفسه، حسبما ذكر موقع شبكة
"سي إن بي سي". أعلن عن الجائزة مساء السبت.
تنضم جائزة "إيمي" إلى جائزتي "غرامي" اللتين حصل عليهما أوباما، مما يضعه في منتصف الطريق ليصبح "إيغوت- Egot"، وهو اسم يطلق على الشخص الذي يحمل جوائز "إيمي" و"غرامي" و"أوسكار" و"توني" معا. لم يحمل هذا اللقب سوى 17 من كبار الفنانين حتى الآن.
وبذلك أيضا، أصبح أوباما
ثاني رئيس أمريكي في التاريخ يفوز بجائزة "إيمي". تتناول السلسلة الجمال الطبيعي عبر القارات الخمس، وتعرض مواقع تشمل باتاغونيا التشيلية وإندونيسيا.
بعد تركه لمنصبه في عام 2017، أسس الرئيس السابق وزوجته ميشيل شركة "هاي غراوند"، وأبرما اتفاقا مع "نتفليكس" قيل إنه يساوي عشرات الملايين من الدولارات.
كان الرئيس الآخر الوحيد الذي فاز بجائزة "إيمي" هو دوايت أيزنهاور، الذي حصل على جائزة فخرية عام 1956 لكونه أول رئيس يعقد مؤتمرا صحفيا متلفزا.