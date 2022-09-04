https://sputnikarabic.ae/20220904/إثيوبيا-تحث-المجتمع-الدولي-على-إقناع-جبهة-تيغراي-بقبول-معاهدة-السلام--1067261811.html
إثيوبيا تحث المجتمع الدولي على إقناع جبهة تيغراي بقبول معاهدة السلام
إثيوبيا تحث المجتمع الدولي على إقناع جبهة تيغراي بقبول معاهدة السلام
حثت إثيوبيا المجتمع الدولي على إقناع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقبول شروط معاهدة السلام مع الحكومة المركزية وإدانة تجنيد الجبهة للمدنيين بما في ذلك الأطفال. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:54+0000
2022-09-04T11:54+0000
2022-09-04T11:54+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها أليمايهو تيجينو، السفير الإثيوبي لدى موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد.قال السفير: "المجتمع الدولي يجب أن يدرك الخطورة الكاملة لغزو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري لمنطقتي أمهرة وعفر، وأن يتصرف دون تأخير".وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بالتزام الحكومة بالسلام. ودعم دعواتها المتكررة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري لوقف الأعمال العدائية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الجبهة لقبول السلام الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية".في الشهر الماضي، اتهمت جبهة تحرير تيغراي وهي جماعة شبه عسكرية صنفتها الحكومة الإثيوبية كمنظمة إرهابية، أديس أبابا بمهاجمة مواقعها في منطقة أمهرة.ونفت السلطات الإثيوبية الاتهامات، وألقت باللوم على قوات جبهة تحرير تيغراي في استئناف القتال والهجوم أولا.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-جبهة-تحرير-تيغراي-بقتل-المدنيين-وتدمير-الإقليم-1067130493.html
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
إثيوبيا تحث المجتمع الدولي على إقناع جبهة تيغراي بقبول معاهدة السلام
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حثت إثيوبيا المجتمع الدولي على إقناع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقبول شروط معاهدة السلام مع الحكومة المركزية وإدانة تجنيد الجبهة للمدنيين بما في ذلك الأطفال.
موسكو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها أليمايهو تيجينو، السفير الإثيوبي لدى موسكو، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد.
قال السفير: "المجتمع الدولي يجب أن يدرك الخطورة الكاملة لغزو الجبهة الشعبية لتحرير تيغري
لمنطقتي أمهرة وعفر، وأن يتصرف دون تأخير".
وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بالتزام الحكومة بالسلام. ودعم دعواتها المتكررة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري لوقف الأعمال العدائية. ويجب على المجتمع الدولي أن يضغط على الجبهة لقبول السلام الذي أعلنته الحكومة الإثيوبية".
في الشهر الماضي، اتهمت جبهة تحرير تيغراي وهي جماعة شبه عسكرية صنفتها الحكومة الإثيوبية كمنظمة إرهابية، أديس أبابا بمهاجمة مواقعها في منطقة أمهرة.
ونفت السلطات الإثيوبية الاتهامات، وألقت باللوم على قوات جبهة تحرير تيغراي في استئناف القتال والهجوم أولا.