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https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-جنديين-إسرائيليين-في-استهداف-موقع-للجيش-وسط-الضفة-الغربية-1067282979.html
إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف موقع للجيش وسط الضفة الغربية
إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف موقع للجيش وسط الضفة الغربية
قالت قناة عبرية رسمية، إن جنديين إسرائيليين، أصيبا مساء اليوم الأحد، إثر هجوم على موقع عسكري وسط الضفة الغربية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T20:33+0000
2022-09-04T20:33+0000
إسرائيل
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وأضافت قناة "كان" أن "الهجوم الذي تم تنفيذه بعبوة (لم تحدد نوعها) وقع بالقرب من بلدة النبي صالح قرب رام الله".وأشارت إلى أن الجنديين أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود أحدهم في حالة وصفت بالخطيرة، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم في غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة بأسلحة نارية وعبوات حارقة.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 أشخاص (فلسطينيان من جنين وثالث يحمل الجنسية الإسرائيلية) يشتبه في أنهم هم من نفذوا الهجوم.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية

إصابة جنديين إسرائيليين في استهداف موقع للجيش وسط الضفة الغربية

20:33 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
130 إصابة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قالت قناة عبرية رسمية، إن جنديين إسرائيليين، أصيبا مساء اليوم الأحد، إثر هجوم على موقع عسكري وسط الضفة الغربية.
وأضافت قناة "كان" أن "الهجوم الذي تم تنفيذه بعبوة (لم تحدد نوعها) وقع بالقرب من بلدة النبي صالح قرب رام الله".
وأشارت إلى أن الجنديين أصيبا بجروح وصفت بالطفيفة.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصيب 7 إسرائيليين بينهم 6 جنود أحدهم في حالة وصفت بالخطيرة، لدى استهداف حافلة كانت تقلهم في غور الأردن شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة بأسلحة نارية وعبوات حارقة.
ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 3 أشخاص (فلسطينيان من جنين وثالث يحمل الجنسية الإسرائيلية) يشتبه في أنهم هم من نفذوا الهجوم.
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