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https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-4-إسرائيليين-في-إطلاق-نار-استهدف-حافلتهم-في-منطقة-غور-الأردن-صور-وفيديو-1067258270.html
إصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار يستهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن... صور وفيديو
إصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار يستهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن... صور وفيديو
أُصيب 5 إسرائيليون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين، بينما لاذ... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T10:41+0000
2022-09-04T11:00+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مستوطنين بجراح نتيجة إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في غور الأردن".بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد المصابين جراء الحادث ارتفع إلى 5 أشخاص.وأشارت "القناة 13" إلى أن هناك إصابتين متوسطة وخطيرة وإصابتين طفيفة".وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهم في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

إصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار يستهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن... صور وفيديو

10:41 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 04.09.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
عملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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أُصيب 5 إسرائيليون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين، بينما لاذ ثالث بالفرار.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مستوطنين بجراح نتيجة إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في غور الأردن".
بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد المصابين جراء الحادث ارتفع إلى 5 أشخاص.
وأشارت "القناة 13" إلى أن هناك إصابتين متوسطة وخطيرة وإصابتين طفيفة".
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهم في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".
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