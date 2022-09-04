إصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار يستهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن... صور وفيديو
10:41 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 04.09.2022)
© AP Photo / Ariel Schalitعملية إطلاق نار في تل أبيب، إسرائيل 7 أبريل 2022
© AP Photo / Ariel Schalit
أُصيب 5 إسرائيليون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار استهدف حافلتهم في منطقة غور الأردن شرقي الضفة الغربية، في حين ألقت الشرطة القبض على شخصين اثنين، بينما لاذ ثالث بالفرار.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن الحادث أسفر عن إصابة 4 مستوطنين بجراح نتيجة إطلاق النار على حافلة تقل مستوطنين في غور الأردن".
بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عدد المصابين جراء الحادث ارتفع إلى 5 أشخاص.
#شاهد من مكان عملية اطلاق في غور الاردن، العدو لم يعترف بغير اصابة خطيرة، في الصورة يظهر على الاقل طائرة وسيارتين اسعاف لنقل المصابين، العدو يكذب.— Malik Al Qadi (@MalikAlQadi) September 4, 2022
المجد للفدائي pic.twitter.com/3DKzlobH4Q
وأشارت "القناة 13" إلى أن هناك إصابتين متوسطة وخطيرة وإصابتين طفيفة".
مصادر عبرية: الذخيرة التي كان يمتلكها منفذو عملية إطلاق النار صوب الحافلة الإسرائيلية بغور الأردن#عملية_غور_الاردن pic.twitter.com/iao0hOwlY2— Eng. Ibrahim Shaqura (@ibshaqura) September 4, 2022
وأكدت أنه "تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهم في عملية إطلاق النار بينما لاذ شخص ثالث بالفرار".
وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية بمشاركة الجيش، تدفع بتعزيزات أمنية مشددة وتغلق عددا من الشوارع في محيط المنطقة وتشرع بعمليات بحث وتمشيط واسعة".