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https://sputnikarabic.ae/20220904/إصابة-4-جنود-إسرائيليين-في-الضفة-الغربية-بعد-إلقاء-عبوة-متفجرة-تجاههم-صور-1067285326.html
إصابة 4 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بعد إلقاء عبوة متفجرة تجاههم.. صور
إصابة 4 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بعد إلقاء عبوة متفجرة تجاههم.. صور
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب منهما، بعد أن ألقيت من سيارة مسرعة على أطراف بلدة "النبي صالح" غربي مدينة رام... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T22:10+0000
2022-09-04T22:10+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وبحسب موقع "فلسطين الآن"، تجاوزت سيارة فلسطينية آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي على الطريق الخارجي للبلدة، وألقى أحد ركابها تجاهها عبوة ناسفة محلية الصنع "كوع"، ما أدى إلى إصابة جنديين.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة.فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين في حادثة العبوة قبل قليل ارتفع إلى 4 جنود من كتيبة نتسح يهودا، 3 منهم بحالة طفيفة والرابع حالته غير واضحة ونقل إلى مستشفى تل هاشومير.وتداولت صور لجندي إسرائيلي والشظايا تغطي ظهره جراء انفجار القنبلة.
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إصابة 4 جنود إسرائيليين في الضفة الغربية بعد إلقاء عبوة متفجرة تجاههم.. صور

22:10 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع فعالية ضد الاستيطان في قرية حارس شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة جنديين جراء انفجار عبوة ناسفة بالقرب منهما، بعد أن ألقيت من سيارة مسرعة على أطراف بلدة "النبي صالح" غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب موقع "فلسطين الآن"، تجاوزت سيارة فلسطينية آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي على الطريق الخارجي للبلدة، وألقى أحد ركابها تجاهها عبوة ناسفة محلية الصنع "كوع"، ما أدى إلى إصابة جنديين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة.
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدد المصابين في حادثة العبوة قبل قليل ارتفع إلى 4 جنود من كتيبة نتسح يهودا، 3 منهم بحالة طفيفة والرابع حالته غير واضحة ونقل إلى مستشفى تل هاشومير.
وتداولت صور لجندي إسرائيلي والشظايا تغطي ظهره جراء انفجار القنبلة.
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