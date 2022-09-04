https://sputnikarabic.ae/20220904/إف-14-ضد-ميغ-25-اجتمعتا-لأول-مرة-في-معركة-منذ-40-عاما-1067252081.html

"إف-14" ضد "ميغ-25"... اجتمعتا لأول مرة في معركة منذ 40 عاما

"إف-14" ضد "ميغ-25"... اجتمعتا لأول مرة في معركة منذ 40 عاما

في عام 1982، كانت أول معركة جوية بين المقاتلات الأسطورية من زمن الحرب الباردة بمثابة بداية حقبة جديدة في الطيران القتالي التكتيكي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T06:45+0000

2022-09-04T06:45+0000

2022-09-04T06:45+0000

رصد عسكري

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سبق هذا الحدث سنوات عديدة من البرامج الطموحة في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. لا تزال المقاتلات الثقيلة التي يزيد وزن إقلاعها القتالي عن 20 طنًا حتى يومنا هذا هي القائدة بلا منازع في قدراتها في الجو - وكقاعدة عامة، تتجاوز بشكل كبير نظيراتها الخفيفة من حيث مدى الطيران والرادار والقوة النارية وأداء الطيران. في ذلك الوقت، كانت المقاتلات الثقيلة متاحة فقط لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والولايات المتحدة الأمريكية. فشل برنامج ميراج 4000 الفرنسي، ولكن منذ ذلك الحين انضمت الصين إلى روسيا والولايات المتحدة، وفي عام 2010 أصبحت رائدة في هذا المجال.كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية هو أول من يدخل فئة الوزن الجديدة مع الجيل الثالث العالي الأداء في المقاتلة من طراز ميغ-25، والتي حلقت لأول مرة في عام 1964 ودخلت الخدمة في عام 1970. تبين أن الطائرة غير معرضة عمليًا لأقوى أنظمة الدفاع الجوي الغربية في ذلك الوقت، والتي تم عرضها مرارًا وتكرارًا في المعارك. ربما كان أبرز مهامها في أوائل سبعينيات القرن الماضي هي رحلات طائرات ميغ -25 فوق الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل من منشأة سوفيتية في مصر. على الرغم من أن سلاح الجو الإسرائيلي كان مجهزًا بأقوى مقاتلات تابعة لحلف الناتو من طراز F-4E Phantom وصواريخ AIM-7 Sparrow جو-جو، إلا أنها لم تشكل تهديدًا خطيرًا للطائرات التي تحلق في العمق الخلفي.رداً على ذلك، قامت الولايات المتحدة بتحسين الخصائص المحددة لمقاتلة الجيل الرابع الواعدة من طرازF-15 Eagle ، ورداً على المعلومات الاستخبارية المتعلقة بتطوير ميغ-25، كانت F-15 من الوزن الثقيل، وحتى أقل منها في السرعة ومعدات الصواريخ، فقد تم تصميمها للقتال الجوي المباشر. تنتمي F-15 وميغ-25 إلى أجيال مختلفة، لكن من نواح كثيرة اتضح أنها متشابهة جدًا. في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، حاربت بعضها بعضا أكثر من مرة، وفي الاشتباك الأخير في العراق، قامت ميغ 25 بتحييد إف-15 دون خسارة.خلال الحرب الباردة، اعتُبرت طائرة F-15 أفضل مقاتلة في سلاح الجو الغربي، لكن المقاتلة الأكثر قوة من طراز F-14 Tomcat ، التي تم تطويرها للبحرية الأمريكية، ظلت غير مسبوقة - لا سيما في قدرات تجاوز الأفق. وإذا كانت طائرات F-15 واجهت طائرات ميغ-25 بصعوبة كبيرة، فإن القوات الجوية الإيرانية استحوذت على طائرات F-14 في أوائل السبعينيات فقط من أجل القدرة على ضرب الطائرات السوفيتية المتقدمة بشكل موثوق. على الرغم من أنه بحلول نهاية الحرب الباردة، فقدت ميغ-25 هيبتها في القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية وكانت أقل شأنا في فعالية القتال الجوي من المقاتلات الثقيلة من الجيل الرابع ميغ-31 وسو-27، إلا أنه تبين أنها أقوى مقاتلة اعتراضية للتصدير بين القوتين العظميين. شاركت كلتاهما في الحرب العراقية الإيرانية، ووصف طيارو طائرات F-14 الإيرانية، التي استخدمت بنشاط ضد المقاتلات والقاذفات العراقية، طائرات ميغ أخطر خصومهم. تظل هاتان الطائرتان حتى يومنا هذا أثقل طائرات اعتراضية في التاريخ.ومع ذلك، أثبتت الحرب العراقية الإيرانية أنه لا يمكن أن تكون هناك نتيجة دائمة: انتهت المواجهة الأولى بالتعادل. أصاب صاروخ ميغ-25، R-40 وألحق أضرارًا بالطائرة الإيرانية F-14، لكنه فشل في إسقاطها، بينما تسبب صاروخ F-14 ،AIM-54 في إلحاق أضرار مماثلة بالعدو. ولم يكن هذا الاشتباك الأخير بين الطائرتين: ورد أن العراق قد حصل لاحقًا على طائرة ميغ-25بي إم المتخصصة للهجوم الإلكتروني بصواريخ مضادة للإشعاع، والتي أثبتت قدرتها على المناورة والابتعاد عن طائرات F-14 وضرب البنية التحتية الرئيسية خلف الخطوط الإيرانية. أسقطت كل من ميغ-25 وF-14 عدة مقاتلات من فئات أخرى، لكن النتيجة "الشخصية" بينهما هي كما يلي: 1 Tomcat مقابل 1-2 ميغ. في الوقت نفسه، كانت المعركة ضد أسطول صغير من طائرات ميغ -25، وكان تدريب الطيارين العراقيين موضع شك. وبالتالي، ظهرت أسئلة جدية حول مدى نجاح طائرات F-14 الإيرانية الباهظة الثمن في إظهار نفسها ضد طائرات ميغ-25 الأكثر استعدادًا للقتال.تم إيقاف إنتاج ميغ-25 في عام 1985 وخرجت أخيرًا من سلاح الجو الروسي في عام 2013. تبين أن عمر خدمة F-14 في البحرية الأمريكية أقصر قليلاً: تم إيقاف تشغيل الأخيرة في عام 2006. في الوقت نفسه، كان العيب الرئيسي لكلتا الطائرتين هو ارتفاع تكاليف التشغيل. تم استبدال ميغ-25 بميغ-31. من ناحية أخرى، لم يكن لطائرة F-14 نظير مباشر في البحرية الأمريكية، ويرجع ذلك أساسًا إلى تخفيضات الميزانية، ولا يزال صاروخها AIM-54 يتفوق على الصواريخ في ترسانة الولايات المتحدة في المدى. وريثة Tomcat بقدرات الجيل السادس قيد التطوير حاليًا.

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