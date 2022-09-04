https://sputnikarabic.ae/20220904/إيران-الولايات-المتحدة-تلقت-9-صفعات-منا-في-الخليج-1067271142.html
إيران: الولايات المتحدة تلقت "9 صفعات" منا في الخليج
إيران: الولايات المتحدة تلقت "9 صفعات" منا في الخليج
صرح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن الولايات المتحدة تلقت "9 صفعات قوية" من إيران في الخليج، مشيرا إلى أن هيبة السفن... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:59+0000
2022-09-04T14:59+0000
2022-09-04T14:59+0000
العالم
إيران
عمليات بحرية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال تنكسيري في خطاب اليوم الأحد:" هيبة السفن والمدمرات الأمريكية قد تدهورت في الخليج، ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدةوبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وأستراليا، المرور عبر مياهنا الإقليمية"، مضيفا: "خلال العهد الماضي، لم تكن القوة البحرية للجيش الإيراني مجهزة بصواريخ بعيدة المدى، ولا كان بمقدورها أن تذهب إلى أعماق البحار، ولكنها اليوم تفخر بأنها تتواجد في جميع المياه العالمية، وهذا تحقق بفضل الشهداء"، وفق وكالة "فارس" الإيرانية.وعلق تنكسيري على "قرصنة ناقلة النفط الإيرانية بتدخل القوات الأمريكية" قائلا: "إن بحرية الحرس الثوري عملت على الإفراج عن الناقلة الإيرانية في وقت قصير جدا"، مؤكدا أنه "بهمة بحرية الجيش والحرس الثوري، هناك إشراف ذكي أمني ورصد مستمر، وأنه تم إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان".
https://sputnikarabic.ae/20220904/الجيش-الإيراني-يكشف-تفاصيل-اصطدام-المدمرة-جماران-بزورق-أمريكي-1067263172.html
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العالم, إيران, عمليات بحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, عمليات بحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران: الولايات المتحدة تلقت "9 صفعات" منا في الخليج
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صرح قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، أن الولايات المتحدة تلقت "9 صفعات قوية" من إيران في الخليج، مشيرا إلى أن هيبة السفن والمدمرات الأمريكية في الخليج قد تدهورت.
وقال تنكسيري في خطاب اليوم الأحد:" هيبة السفن والمدمرات الأمريكية قد تدهورت في الخليج، ولا يحق لسبع دول، الولايات المتحدةوبريطانيا وفرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وأستراليا، المرور عبر مياهنا الإقليمية"، مضيفا: "خلال العهد الماضي، لم تكن القوة البحرية للجيش الإيراني مجهزة بصواريخ بعيدة المدى، ولا كان بمقدورها أن تذهب إلى أعماق البحار، ولكنها اليوم تفخر بأنها تتواجد في جميع المياه العالمية، وهذا تحقق بفضل الشهداء"، وفق وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأردف اللواء الإيراني: "إن القوة البحرية للحرس الثوري لوحدها تصنع عدة صواريخ، وبحرية الحرس الثوري تصدت بحزم في مواجهة العدو في الخليج وبحر عمان والمياه الحرة".
وعلق تنكسيري على "قرصنة ناقلة النفط الإيرانية بتدخل القوات الأمريكية" قائلا: "إن بحرية الحرس الثوري عملت على الإفراج عن الناقلة الإيرانية في وقت قصير جدا"، مؤكدا أنه "بهمة بحرية الجيش والحرس الثوري، هناك إشراف ذكي أمني ورصد مستمر، وأنه تم إرساء الأمن في الخليج وبحر عمان".