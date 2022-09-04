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https://sputnikarabic.ae/20220904/إيران-تحذر-من-رد-مزلزل-ما-هي-قدرات-أسطولها-الحربي-1067267016.html
إيران تحذر من "رد مزلزل"... ما هي قدرات أسطولها الحربي؟
إيران تحذر من "رد مزلزل"... ما هي قدرات أسطولها الحربي؟
تمتلك إيران ثالث أضخم أسطول حربي في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، وتصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:38+0000
2022-09-04T13:38+0000
رصد عسكري
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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يأتي ذلك وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تشير إلى أن الأسطول الإيراني يمتلك 142 وحدة بحرية تشمل:ما هو تصنيف الجيش الإيراني؟يصنف الجيش الإيراني في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد مصر، التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التي تأتي في المرتبة الثانية.أما عالميا، فيتم تصنيف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، ويصل إنفاقه العسكري إلى 5 مليارات دولار.لماذا توجه إيران تحذيرا لأعدائها؟أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، انطلاق مناورات حربية تحمل اسم "الاقتدار البحري" لاستعراض قوتها البحرية وتحذير أعداء طهران مما وصفه بـ "الرد المزلزل" على أي مؤامرة ضد إيران.
https://sputnikarabic.ae/20220903/في-رسالة-تحذير-إلى-الأعداء-انطلاق-مناورة-الاقتدار-البحري-الإيرانية-1067247748.html
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رصد عسكري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تحذر من "رد مزلزل"... ما هي قدرات أسطولها الحربي؟

13:38 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / -
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تمتلك إيران ثالث أضخم أسطول حربي في الشرق الأوسط بعد الأسطولين المصري والتركي، وتصنف في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم.
يأتي ذلك وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، التي تشير إلى أن الأسطول الإيراني يمتلك 142 وحدة بحرية تشمل:
7 فرقاطات.
3 كورفيتات.
19 غواصة.
66 سفينة دورية.
كاسحة ألغام بحرية.
سفن أخرى.

ما هو تصنيف الجيش الإيراني؟

يصنف الجيش الإيراني في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد مصر، التي تحتل المرتبة الأولى وتركيا التي تأتي في المرتبة الثانية.
© AFP 2022 / -البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
البحرية الإيرانية - سفن حربية إيرانية تواجه سفن أمريكية
© AFP 2022 / -
أما عالميا، فيتم تصنيف الجيش الإيراني في المرتبة رقم 14 عالميا، ويصل إنفاقه العسكري إلى 5 مليارات دولار.

لماذا توجه إيران تحذيرا لأعدائها؟

السفن الحربية الإيرانية في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
في رسالة تحذير إلى الأعداء.. انطلاق "مناورة الاقتدار البحري" الإيرانية
أمس, 21:12 GMT
أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس السبت، انطلاق مناورات حربية تحمل اسم "الاقتدار البحري" لاستعراض قوتها البحرية وتحذير أعداء طهران مما وصفه بـ "الرد المزلزل" على أي مؤامرة ضد إيران.
© Sputnik7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
7 سبع معلومات عن الأسطول الإيراني
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