https://sputnikarabic.ae/20220904/ابن-سلمان-يوجه-رسالة-شفوية-إلى-السيسي-ويؤكد-حرص-السعودية-على-تعزيز-مسيرة-العمل-العربي-المشترك-1067280749.html
ابن سلمان يوجه رسالة شفوية إلى السيسي ويؤكد حرص السعودية على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
ابن سلمان يوجه رسالة شفوية إلى السيسي ويؤكد حرص السعودية على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، "رسالة شفهية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتأكيد على العلاقات الأخوية بين المملكة العربية... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T18:26+0000
2022-09-04T18:26+0000
2022-09-04T18:26+0000
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ولي العهد محمد بن سلمان
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "أكد ولي العهد السعودي، في رسالته، "اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار".ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جانبه أكد فيصل بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وبدوره، شدد السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
https://sputnikarabic.ae/20220904/الرئيس-المصري-ووزير-الخارجية-السعودي-يبحثان-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1067264047.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس عبدالفتاح السيسي
ابن سلمان يوجه رسالة شفوية إلى السيسي ويؤكد حرص السعودية على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
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بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، "رسالة شفهية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتأكيد على العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".
وحسب وكالة
الأنباء السعودية- واس، "أكد ولي العهد السعودي، في رسالته، "اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكلٍ شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار".
ونقل الرسالة الشفهية وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أكد فيصل بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر
، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وبدوره، شدد السيسي
على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.