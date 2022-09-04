https://sputnikarabic.ae/20220904/اختصاصي-يتحدث-عن-الخطر-الخفي-لعادة-شائعة-1067255289.html
اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة
اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة
صرح جراح الأوردة الروسي، أرمين أفاكيان، أن العادة الشائعة والمتمثلة في الجلوس في وضعية القرفصاء يمكن أن تؤدي إلى انحناء العمود الفقري وآلام الظهر والدوالي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:20+0000
2022-09-04T09:20+0000
2022-09-04T09:20+0000
علوم
عادة غريبة
أمراض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/61/1020316132_0:98:1429:902_1920x0_80_0_0_2ea3733c8f6a78c45899698d5b6c66e3.jpg
وقال أفاكيان لموقع "أورا.رو URA.RU" إنه "لا يجب أن تضع ساقيك فوق ساقيك، لأنه نتيجة للمكوث الطويل في هذا الوضع، ينحني وضعك تدريجيا. لدى الشخص، يتم تحريك محور العمود الفقري وتتوتر عضلات الظهر بشكل كبير ونتيجة لذلك تبدأ في الأذى. هذه الوضعية السيئة تخلق ضغطًا مفرطًا على الأقراص الفقرية، مما يسهم في تآكلها".ووفقا له، فإن التراخي والميل القوي للرأس يؤديان أيضًا إلى تدهور الحالة العامة وزيادة خطر الإصابة بأمراض العظام.واشار أفاكيان إلى أن السبب الرئيسي لتطور الدوالي هو نمط الجلوس، قائلا: "بسبب الجلوس في مكان واحد، يتباطأ تدفق الدم. يتجمد الدم وبالتالي تنتفخ الأرجل"، وأوضح أنه لمنع حدوث مضاعفات، تحتاج إلى مزيد من الحركة.واختتم الاختصاصي الروسي أنه لهذه الأغراض، يعد المشي والسباحة، وحتى التدريب المعتدل في صالة الألعاب الرياضية حركات مناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الإمارات-نجاح-أول-عملية-ربط-للعمود-الفقري-في-الشرق-الأوسط-1064782898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/61/1020316132_48:0:1381:1000_1920x0_80_0_0_f1da0647d0fa6319d26089cb0d08ddaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, عادة غريبة, أمراض
اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة
تابعنا عبر
صرح جراح الأوردة الروسي، أرمين أفاكيان، أن العادة الشائعة والمتمثلة في الجلوس في وضعية القرفصاء يمكن أن تؤدي إلى انحناء العمود الفقري وآلام الظهر والدوالي.
وقال أفاكيان لموقع "أورا.رو URA.RU" إنه "لا يجب أن تضع ساقيك فوق ساقيك، لأنه نتيجة للمكوث الطويل في هذا الوضع، ينحني وضعك تدريجيا. لدى الشخص، يتم تحريك محور العمود الفقري وتتوتر عضلات الظهر بشكل كبير ونتيجة لذلك تبدأ في الأذى. هذه الوضعية السيئة تخلق ضغطًا مفرطًا على الأقراص الفقرية، مما يسهم في تآكلها".
ووفقا له، فإن التراخي والميل القوي للرأس يؤديان أيضًا إلى تدهور الحالة العامة وزيادة خطر الإصابة بأمراض العظام.
واشار أفاكيان إلى أن السبب الرئيسي لتطور الدوالي هو نمط الجلوس، قائلا: "بسبب الجلوس في مكان واحد، يتباطأ تدفق الدم. يتجمد الدم وبالتالي تنتفخ الأرجل"، وأوضح أنه لمنع حدوث مضاعفات، تحتاج إلى مزيد من الحركة.
واختتم الاختصاصي الروسي أنه لهذه الأغراض، يعد المشي والسباحة، وحتى التدريب المعتدل في صالة الألعاب الرياضية حركات مناسبة.