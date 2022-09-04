عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/اختصاصي-يتحدث-عن-الخطر-الخفي-لعادة-شائعة-1067255289.html
اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة
اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة
صرح جراح الأوردة الروسي، أرمين أفاكيان، أن العادة الشائعة والمتمثلة في الجلوس في وضعية القرفصاء يمكن أن تؤدي إلى انحناء العمود الفقري وآلام الظهر والدوالي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:20+0000
2022-09-04T09:20+0000
علوم
عادة غريبة
أمراض
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/61/1020316132_0:98:1429:902_1920x0_80_0_0_2ea3733c8f6a78c45899698d5b6c66e3.jpg
وقال أفاكيان لموقع "أورا.رو URA.RU" إنه "لا يجب أن تضع ساقيك فوق ساقيك، لأنه نتيجة للمكوث الطويل في هذا الوضع، ينحني وضعك تدريجيا. لدى الشخص، يتم تحريك محور العمود الفقري وتتوتر عضلات الظهر بشكل كبير ونتيجة لذلك تبدأ في الأذى. هذه الوضعية السيئة تخلق ضغطًا مفرطًا على الأقراص الفقرية، مما يسهم في تآكلها".ووفقا له، فإن التراخي والميل القوي للرأس يؤديان أيضًا إلى تدهور الحالة العامة وزيادة خطر الإصابة بأمراض العظام.واشار أفاكيان إلى أن السبب الرئيسي لتطور الدوالي هو نمط الجلوس، قائلا: "بسبب الجلوس في مكان واحد، يتباطأ تدفق الدم. يتجمد الدم وبالتالي تنتفخ الأرجل"، وأوضح أنه لمنع حدوث مضاعفات، تحتاج إلى مزيد من الحركة.واختتم الاختصاصي الروسي أنه لهذه الأغراض، يعد المشي والسباحة، وحتى التدريب المعتدل في صالة الألعاب الرياضية حركات مناسبة.
https://sputnikarabic.ae/20220706/الإمارات-نجاح-أول-عملية-ربط-للعمود-الفقري-في-الشرق-الأوسط-1064782898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102031/61/1020316132_48:0:1381:1000_1920x0_80_0_0_f1da0647d0fa6319d26089cb0d08ddaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, عادة غريبة, أمراض
علوم, عادة غريبة, أمراض

اختصاصي يتحدث عن الخطر الخفي لعادة شائعة

09:20 GMT 04.09.2022
© Youtub/quiuiخطر الجلوس بوضع رجل على
خطر الجلوس بوضع رجل على - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Youtub/quiui
تابعنا عبرTelegram
صرح جراح الأوردة الروسي، أرمين أفاكيان، أن العادة الشائعة والمتمثلة في الجلوس في وضعية القرفصاء يمكن أن تؤدي إلى انحناء العمود الفقري وآلام الظهر والدوالي.
وقال أفاكيان لموقع "أورا.رو URA.RU" إنه "لا يجب أن تضع ساقيك فوق ساقيك، لأنه نتيجة للمكوث الطويل في هذا الوضع، ينحني وضعك تدريجيا. لدى الشخص، يتم تحريك محور العمود الفقري وتتوتر عضلات الظهر بشكل كبير ونتيجة لذلك تبدأ في الأذى. هذه الوضعية السيئة تخلق ضغطًا مفرطًا على الأقراص الفقرية، مما يسهم في تآكلها".
ووفقا له، فإن التراخي والميل القوي للرأس يؤديان أيضًا إلى تدهور الحالة العامة وزيادة خطر الإصابة بأمراض العظام.
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2022
الإمارات… نجاح أول عملية ربط للعمود الفقري في الشرق الأوسط
6 يوليو, 17:00 GMT
واشار أفاكيان إلى أن السبب الرئيسي لتطور الدوالي هو نمط الجلوس، قائلا: "بسبب الجلوس في مكان واحد، يتباطأ تدفق الدم. يتجمد الدم وبالتالي تنتفخ الأرجل"، وأوضح أنه لمنع حدوث مضاعفات، تحتاج إلى مزيد من الحركة.
واختتم الاختصاصي الروسي أنه لهذه الأغراض، يعد المشي والسباحة، وحتى التدريب المعتدل في صالة الألعاب الرياضية حركات مناسبة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала