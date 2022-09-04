https://sputnikarabic.ae/20220904/الأردن-يطلق-فعاليات-تمرين-الأسد-المتأهب-2022-1067252361.html

الأردن يطلق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2022"

الأردن يطلق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2022"

تنطلق، اليوم الأحد، في الأردن فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2022"، التي ستقام في عدة ميادين تدريبية مخصصة تابعة للقوات المسلحة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار الأردن

تدريب

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وذكر موقع "عمون" أن مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تنظم اليوم مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن فعاليات التمرين.ويشارك في التمرين نخبة من القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والوزارات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وعدد من الدول من مختلف دول العالم.ومن المقرر أن يتواصل تمرين الأسد المتأهب خلال الفترة من 4 - 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.ويقام المؤتمر في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتيك) .

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أخبار الأردن, تدريب