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https://sputnikarabic.ae/20220904/الإمارات-تعلن-سقوط-طائرة-شراعية-في-دبي-ومصرع-قائدها-1067272726.html
الإمارات تعلن سقوط طائرة شراعية في دبي ومصرع قائدها
الإمارات تعلن سقوط طائرة شراعية في دبي ومصرع قائدها
أعلن الطيران المدني الإماراتي، سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor"، اليوم الأحد، في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T15:20+0000
2022-09-04T15:21+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، إن "الحادث أسفر عن وفاة الطيار الجنوب افريقي"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني باشر التحقيق في الحادث".وكانت ‏الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أعلنت منذ أيام، عن سقوط طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير. وأكدت هيئة الطيران الإماراتية، أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد".
https://sputnikarabic.ae/20220220/الإمارات-تدعو-الجيوش-الحليفة-لبناء-درع-يتصدى-لخطر-الطائرات-المسيرة-1058895215.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن سقوط طائرة شراعية في دبي ومصرع قائدها

15:20 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 15:21 GMT 04.09.2022)
© AP Photo / John Olafsonطائرة شراعية
طائرة شراعية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / John Olafson
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أعلن الطيران المدني الإماراتي، سقوط طائرة شراعية للهواة ذات محرك "Paramotor"، اليوم الأحد، في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي.
وقالت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان لها، إن "الحادث أسفر عن وفاة الطيار الجنوب افريقي"، مشيرة إلى أن "قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني باشر التحقيق في الحادث".
طائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الإمارات تدعو الجيوش الحليفة لبناء درع يتصدى لخطر الطائرات المسيرة
20 فبراير, 11:05 GMT
وكانت ‏الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، أعلنت منذ أيام، عن سقوط طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير.
وأكدت هيئة الطيران الإماراتية، أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد".
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