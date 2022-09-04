https://sputnikarabic.ae/20220904/الإمارات-تفوز-باستضافة-مونديال-الغولف-2023-1067276934.html
الإمارات تفوز باستضافة مونديال الغولف 2023
الإمارات تفوز باستضافة مونديال الغولف 2023
فازت الإمارات العربية المتحدة باستضافة النسخة رقم 33 من بطولة العالم لهواة الغولف للسيدات والرجال، التي تعد أضخم وأعرق بطولات اللعبة على مستوى الهواة. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:34+0000
2022-09-04T16:34+0000
2022-09-04T16:34+0000
رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وسيكون تنظيم البطولة في الإمارات هو المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إقامة بطولة من هذا النوع، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد.ومن المقرر أن تنطلق البطولة خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إمارة دبي، وذلك بعدما حصلت الإمارات على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي للغولف، خلال الاجتماع نصف السنوي في فرنسا.وخلال حفل ختام النسخة رقم 32 التي أقيمت في باريس، تسلمت الإمارات علم البطولة.ويشارك في البطولة لاعبو ولاعبات المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الدولي للاعبي الغولف الهواة.وتتضمن البطولة منافسات للسيدات على لقب "كأس إسبيريتو سانتو"، ثم منافسات "كأس آيزنهاور" للرجال.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الإمارات تفوز باستضافة مونديال الغولف 2023
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فازت الإمارات العربية المتحدة باستضافة النسخة رقم 33 من بطولة العالم لهواة الغولف للسيدات والرجال، التي تعد أضخم وأعرق بطولات اللعبة على مستوى الهواة.
وسيكون تنظيم البطولة في الإمارات هو المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إقامة بطولة من هذا النوع، حسبما ذكرت
صحيفة "البيان" الإماراتية، اليوم الأحد.
ومن المقرر أن تنطلق البطولة
خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في إمارة دبي، وذلك بعدما حصلت الإمارات على تصويت أعضاء الاتحاد الدولي للغولف، خلال الاجتماع نصف السنوي في فرنسا.
وخلال حفل ختام النسخة رقم 32 التي أقيمت في باريس، تسلمت الإمارات
علم البطولة.
ويشارك في البطولة لاعبو ولاعبات المنتخبات
الأعضاء في الاتحاد الدولي للاعبي الغولف الهواة.
وتتضمن البطولة منافسات للسيدات على لقب "كأس إسبيريتو سانتو"، ثم منافسات "كأس آيزنهاور" للرجال.