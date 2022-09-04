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https://sputnikarabic.ae/20220904/الاتحاد-الأفريقي-يسمي-مبعوثا-جديدا-بالصومال-بعد-طرد-ماديرا-1067284025.html
الاتحاد الأفريقي يسمي مبعوثا جديدا بالصومال بعد طرد ماديرا"
الاتحاد الأفريقي يسمي مبعوثا جديدا بالصومال بعد طرد ماديرا"
أعلن الاتحاد الأفريقي رسيما، اليوم الأحد، تعيين محمد الأمين صيف مبعوثا له إلى الصومال خلفا لفرانسيسكو ماديرا، الذي طردته مقديشو قبل 5 أشهر. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:23+0000
2022-09-04T21:23+0000
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وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي عين صيف (من جزر القمر)، مبعوثا للاتحاد إلى الصومال خلفا للمبعوث السابق فرانسيسكو ماديرا.وسبق أن شغل محمد الأمين صيف منصب وزير الخارجية القمري، وسفير بلاده لدى مصر، ووممثلها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية.ويشغل صيف حاليا منصب رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بحسب المصدر ذاته.وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية، أن المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في البلاد فرانسيسكو ماديرا "شخص غير مرغوب فيه"، وذلك "لانخراطه في أعمال لا تتوافق مع وضعه ومسؤوليات تمثيله للاتحاد الأفريقي"، وتم إمهاله 24 ساعة لمغادرة البلاد.
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن

الاتحاد الأفريقي يسمي مبعوثا جديدا بالصومال بعد طرد ماديرا"

21:23 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Ronald Zakرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Ronald Zak
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أعلن الاتحاد الأفريقي رسيما، اليوم الأحد، تعيين محمد الأمين صيف مبعوثا له إلى الصومال خلفا لفرانسيسكو ماديرا، الذي طردته مقديشو قبل 5 أشهر.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، إن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي عين صيف (من جزر القمر)، مبعوثا للاتحاد إلى الصومال خلفا للمبعوث السابق فرانسيسكو ماديرا.
وسبق أن شغل محمد الأمين صيف منصب وزير الخارجية القمري، وسفير بلاده لدى مصر، ووممثلها لدى الأمم المتحدة والجامعة العربية.
ويشغل صيف حاليا منصب رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، بحسب المصدر ذاته.
وفي 7 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة الصومالية، أن المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في البلاد فرانسيسكو ماديرا "شخص غير مرغوب فيه"، وذلك "لانخراطه في أعمال لا تتوافق مع وضعه ومسؤوليات تمثيله للاتحاد الأفريقي"، وتم إمهاله 24 ساعة لمغادرة البلاد.
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