https://sputnikarabic.ae/20220904/التشيك-تحصل-على-ثلث-استهلاكها-السنوي-من-الغاز-المسال-اعتبارا-من-8-سبتمبر-الجاري-عبر-هولندا-1067273023.html

التشيك تحصل على ثلث استهلاكها السنوي من الغاز المسال اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري عبر هولندا

التشيك تحصل على ثلث استهلاكها السنوي من الغاز المسال اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري عبر هولندا

تستعد التشيك للحصول على ثلث استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي اعتبارا من 8 سبتمبر/ أيلول، وذلك من خلال محطة الغاز الطبيعي التي تستأجر ثلثها قبالة سواحل هولندا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T15:36+0000

2022-09-04T15:36+0000

2022-09-04T15:36+0000

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براغ - سبوتنيك. وقال تقرير لموقع "تشيكيا بوستس"، اليوم الأحد، إن "الجمهورية التشيكية سيتاح لها محطة للغاز الطبيعي المسال اعتبارا من 8 سبتمبر وستساعد جمهورية التشيك على تأمين ما يصل إلى ثلث استهلاكها السنوي من الغاز، وقد استأجرت الدولة ثلث السعة في المحطة من خلال شركة الطاقة الوطنية، أي ثلاث مليارات متر مكعب من الغاز من خلال محطة يجري بناؤها في ميناء إيمشافن في هولندا".وبحسب الموقع، "كان وزير الصناعة والتجارة جوزيف سيكيلا قد صرح سابقا بأن الغاز من المحطة في هولندا سيرفع استهلاك الغاز في جمهورية التشيك خلال شهر ونصف إلى شهرين، حيث سيكون من الممكن نقل ما يصل إلى 1.5 مليار متر مكعب إلى جمهورية التشيك خلال موسم التدفئة المقبل".وشهدت التشيك، أمس السبت، مظاهرات حاشدة احتجاجا على ارتفاع أسعار الطاقة، والسلع والخدمات، حيث أعطى المتظاهرون الحكومة شهراً كمهلة لحل تلك الأزمة.وأعلن رئيس الحكومة التشيكي أن المظاهرة نُظمت من قبل "القوى الموالية لروسيا" التي تتعارض مصالحها مع مصالح التشيك، ومن ناحية أخرى، اعترف رئيس الوزراء بحق الناس في التظاهر.وتترأس التشيك رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي، حيث شن الاتحاد الأوروبي حملة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استهدفت قطاع الطاقة والقطاع المالي والمصرفي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا إلى مستويات قياسية.وحاولت الدول الغربية من خلال تلك العقوبات، الضغط على موسكو من أجل وقف العملية العسكرية، إلا أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق كافة مهامها.

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