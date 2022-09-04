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الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على ثلاثة فلسطينيين يشتبه في مشاركتهم بهجمات ضد إسرائيليين، وذلك في أحدث عملية أمنية في الضفة الغربية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:30+0000
2022-09-04T09:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
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تل أبيب - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صدر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.وقالت الوزارة: "ألقي القبض على 3 مطلوبين خلال الليل. نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وشرطة الحدود الإسرائيلية (ماغاف) عمليات في عدد من المواقع في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك قرية أم سلمونة ومدينة الخليل".وفي نهاية الشهر الماضي، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، عقب محاصرة منزلين في بلدة سلواد الواقعة في شرق رام الله بالضفة الغربية.وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الأشهر الماضية، بعد سلسلة عمليات للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 17 شخصا، بعضها نفذه مسلحون من الضفة الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20220904/معلومات-عن-أول-سفينة-حربية-تركية-تصل-إسرائيل-منذ-12-عاما-1067246620.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

09:30 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 04.09.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية
عشرات الإصابات خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على ثلاثة فلسطينيين يشتبه في مشاركتهم بهجمات ضد إسرائيليين، وذلك في أحدث عملية أمنية في الضفة الغربية.
تل أبيب - سبوتنيك. جاء هذا في بيان صدر اليوم الأحد عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.
سفينتان حربيتان تركيتان تصلان ميناء نوفوروسيسك الروسي، ضمن تدريبات عسكرية تجريها البحرية التركية تحمل اسم الوطن الأزرق 2019. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
معلومات عن أول سفينة حربية تركية تصل إسرائيل منذ 12 عاما
09:01 GMT
وقالت الوزارة: "ألقي القبض على 3 مطلوبين خلال الليل. نفذ الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، وشرطة الحدود الإسرائيلية (ماغاف) عمليات في عدد من المواقع في أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك قرية أم سلمونة ومدينة الخليل".
وفي نهاية الشهر الماضي، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، ثلاثة فلسطينيين، عقب محاصرة منزلين في بلدة سلواد الواقعة في شرق رام الله بالضفة الغربية.
وصعدت إسرائيل من عملياتها خلال الأشهر الماضية، بعد سلسلة عمليات للمقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 17 شخصا، بعضها نفذه مسلحون من الضفة الغربية.
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