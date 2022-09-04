https://sputnikarabic.ae/20220904/الجيش-الإيراني-يعلن-إجراء-مناورات-للقوات-البرية-ويكشف-سبب-الاصطدام-مع-قوارب-أمريكية-في-الخليج-1067270505.html
الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات للقوات البرية ويكشف سبب الاصطدام مع قوارب أمريكية في الخليج
الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات للقوات البرية ويكشف سبب الاصطدام مع قوارب أمريكية في الخليج
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنه "سيجري مناورات للقوات البرية في المستقبل القريب". 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:48+0000
2022-09-04T14:48+0000
2022-09-04T14:48+0000
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وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، "نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة ، ولكن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وبشأن اصطدام مدمرة "جماران" مع قوارب أمريكية موجهة في البحر، قال اللواء موسوي، إن "الأمريكيين يتجاهلون أحيانًا حقوق الأمم والحقوق الدولية بعدوانهم ونهجهم الاستيلائية".وأضاف: "لهذا السبب أوقف حرس الثورة منذ فترة إحدى السفن الأمريكية ثم تركها في مكان آمن، وقبل أيام واجه سلاحنا البحري سفينتين أمريكيتين قد تعرضا أمن السفن الأخرى في المنطقة للضرر، وتركهما في المنطقة الآمنة، وتم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنهم في منطقة معينة وتم تحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية".وأشار القائد العام للجيش الإيراني، إلى أن "احتجاز سفينتين أمريكيتين لا يفيدنا، ونقوم فقط بالأعمال الدولية والحقوقية للحفاظ على أمن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس اليوم السبت، انطلاق مناورة "الاقتدار البحري" بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية الحرس، قبالة ميناء "دلوار" في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.في سياق متصل، أعلن سلاح البحر بالجيش الإيراني، الجمعة الماضية، أن مدمرة "جماران" احتجزت سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر، حينما كانت تقوم مدمرة "جماران" بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري.
https://sputnikarabic.ae/20220901/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-تفاصيل-احتجاز-وإطلاق-قطعة-بحرية-أمريكية-غير-ماهولة-في-الخليج-1067120414.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الإيراني يعلن إجراء مناورات للقوات البرية ويكشف سبب الاصطدام مع قوارب أمريكية في الخليج
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أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، أنه "سيجري مناورات للقوات البرية في المستقبل القريب".
وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي، "نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة ، ولكن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وبشأن اصطدام مدمرة "جماران" مع قوارب أمريكية موجهة في البحر، قال اللواء موسوي، إن "الأمريكيين يتجاهلون أحيانًا حقوق الأمم والحقوق الدولية بعدوانهم ونهجهم الاستيلائية".
وأضاف: "لهذا السبب أوقف حرس الثورة منذ فترة إحدى السفن الأمريكية ثم تركها في مكان آمن، وقبل أيام واجه سلاحنا البحري سفينتين أمريكيتين قد تعرضا أمن السفن الأخرى في المنطقة للضرر، وتركهما في المنطقة الآمنة، وتم إبلاغ الأمريكيين عبر وسيط بأن سفنهم في منطقة معينة وتم تحذيرهم بشأن مراعاة القوانين الدولية".
وأشار القائد العام للجيش الإيراني، إلى أن "احتجاز سفينتين أمريكيتين لا يفيدنا، ونقوم فقط بالأعمال الدولية والحقوقية للحفاظ على أمن السفن التي تمر عبر تلك المنطقة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس اليوم السبت، انطلاق مناورة "الاقتدار البحري"
بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية الحرس، قبالة ميناء "دلوار" في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.
في سياق متصل، أعلن سلاح البحر بالجيش الإيراني، الجمعة الماضية، أن مدمرة "جماران" احتجزت سفينتي تجسس أمريكيتين
في مياه البحر الأحمر، حينما كانت تقوم مدمرة "جماران" بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري.