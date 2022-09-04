https://sputnikarabic.ae/20220904/الجيش-الإيراني-يعلن-انضمام-قاذفتي-صواريخ-وسفينة-لوجستية-وغواصة-إلى-قوته-البحرية-1067281852.html

الجيش الإيراني يعلن انضمام قاذفتي صواريخ وسفينة لوجستية وغواصة إلى قوته البحرية

الجيش الإيراني يعلن انضمام قاذفتي صواريخ وسفينة لوجستية وغواصة إلى قوته البحرية

أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، مساء اليوم الأحد، "انضمام سفينتين قاذفتين للصواريخ، وسفينة لوجستية وغواصة من طراز "غدير"،... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T19:39+0000

2022-09-04T19:39+0000

2022-09-04T19:39+0000

أخبار إيران

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وقال اللواء باقري، خلال مراسم انضمام معدات جديدة لأسطول الجنوب للقوة البحرية الإيرانية في بندرعباس، إن "دور القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في أمن مضيق هرمز، وباب المندب، وبحر عمان، والمحيط الهندي، والبحر الأحمر، "استراتيجي". وأكد أن "هذه السفن تم تحديثها بالعلوم والتكنولوجيا المحلية، وهي جاهزة للإيفاد إلى البحر اعتبارًا من الغد لضمان أمن البلاد"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية. وقال إن "قدرات القوة البحرية للجيش اليوم توفر أمن الشعب والمصالح الوطنية والمنشآت النفطية والسواحل وأسطول البلاد وفي بعض الحالات السفن التي تتعرض لهجمات".وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه "سيجري مناورات للقوات البرية في المستقبل القريب"، قائلا: "نرى باستمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أجواء البلاد على مدار الساعة، ولكن قوات الدفاع الجوي تراقب باستمرار سماء البلاد في جميع أنحائها.كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس اليوم السبت، انطلاق مناورة "الاقتدار البحري" بمشاركة وحدات عسكرية تابعة للقاعدة البحرية الثانية وقطع تابعة لقوات التعبئة من بحرية الحرس، قبالة ميناء "دلوار" في محافظة بوشهر جنوبي البلاد.في سياق متصل، أعلن سلاح البحر بالجيش الإيراني، الجمعة الماضية، أن مدمرة "جماران" احتجزت سفينتي تجسس أمريكيتين في مياه البحر الأحمر، حينما كانت تقوم مدمرة "جماران" بمهمة دورية لمواجهة قراصنة البحر والإرهاب البحري.

https://sputnikarabic.ae/20220904/الجيش-الإيراني-يعلن-إجراء-مناورات-للقوات-البرية-ويكشف-سبب-الاصطدام-مع-قوارب-أمريكية-في-الخليج-1067270505.html

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