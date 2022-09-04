https://sputnikarabic.ae/20220904/الحكومة-الألمانية-تقر-حزمة-دعم-بقيمة-65-مليار-يورو-لمواجهة-أزمة-التضخم-1067255849.html
الحكومة الألمانية تقر حزمة دعم بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة أزمة التضخم
الحكومة الألمانية تقر حزمة دعم بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة أزمة التضخم
أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، حزمة اقتصادية قيمتها 65 مليار يورو، لمواجهة موجات التضخم ودعم مستوى معيشة المواطنين. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:43+0000
2022-09-04T09:43+0000
2022-09-04T09:43+0000
أخبار ألمانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عبر تويتر، أن "الحكومة الألمانية وافقت على حزمة قيمتها 65 مليار يورو لدعم مستوى المعيشة".وأوضحت إذاعة صوت ألمانيا ""دويتش فيله" أن الحزمة تستهدف "مساعدة الأسر على معالجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في البلاد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ألمانيا
الحكومة الألمانية تقر حزمة دعم بقيمة 65 مليار يورو لمواجهة أزمة التضخم
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أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأحد، حزمة اقتصادية قيمتها 65 مليار يورو، لمواجهة موجات التضخم ودعم مستوى معيشة المواطنين.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عبر تويتر، أن "الحكومة الألمانية وافقت على حزمة قيمتها 65 مليار يورو لدعم مستوى المعيشة".
وأوضحت إذاعة صوت ألمانيا ""دويتش فيله" أن الحزمة تستهدف "مساعدة الأسر على معالجة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة في البلاد".