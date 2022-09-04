https://sputnikarabic.ae/20220904/الخارجية-الأمريكية-تعلن-اعتزامها-تعيين-سفير-جديد-في-موسكو-خلفا-لسوليفان-قريبا-1067282858.html

الخارجية الأمريكية تعلن اعتزامها تعيين سفير جديد في موسكو خلفا لسوليفان قريبا

الخارجية الأمريكية تعلن اعتزامها تعيين سفير جديد في موسكو خلفا لسوليفان قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستعين سفيرا جديدا لها في موسكو، خلفا لجون سوليفان، الذي انتهت فترة عمله للحفاظ على قنوات التواصل بين... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T20:14+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، اليوم الأحد: "نعتزم الإعلان عن سفيرنا القادم قريبا، لكن ليس لدينا أي شيء لمعاينته في الوقت الحالي، ورحيل سوليفان كان مخطط له وجزء من تناوب دبلوماسي عادي".وتابعت أن "سوليفان كان يدير واحدة من أكثر العلاقات الثنائية أهمية في العالم خلال أوقات غير مسبوقة، وتعيين خلفا له للحفاظ على قنوات التواصل، وأنه في لحظات كهذه، من المهم أن تستمر الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو في إدارة التوترات".وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي إنه لا يوجد حديث حول خفض مستوى البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا بعد رحيل السفير الأمريكي جون سوليفان.وأوضح المصدر الدبلوماسي في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، "لا نعلق على الخطوات والإجراءات الخاصة بتناوب رؤساء البعثات الدبلوماسية، على أي حال، نحن لا نتحدث عن تخفيض البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا".وصرحت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، اليوم الأحد في 4 أغسطس/ آب، أن السفير الأمريكي جون سوليفان أتم مهمته في روسيا وغادر موسكو.

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