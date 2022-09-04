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https://sputnikarabic.ae/20220904/الخارجية-الجزائرية-جاهزون-لعقد-القمة-العربية-1067258370.html
الخارجية الجزائرية: جاهزون لعقد القمة العربية
الخارجية الجزائرية: جاهزون لعقد القمة العربية
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية في الخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إن الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T10:55+0000
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أخبار العالم العربي
الجزائر
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ونقلت صحيفة النهار، ظهر اليوم الأحد، عن رمطان لعمامرة، أن الجزائر جاهزة لاستضافة القمة العربية المقبلة في بلاده، بعد تداول أنباء عن احتمال تأجيلها.وفي الواحد والثلاثين من يوليو/تموز الماضي، أعلنت الجامعة العربية أن القمة، التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستكون "قمة إجماع عربي".وقالت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير"، التي جرت في الجزائر: "نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".كما أشارت هيفاء أبو غزالة إلى وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر واستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خلال القمة.كما اعتبرت الأمينة العامة المساعدة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20220725/الأسد-يناقش-مع-لعمامرة-مسألة-مشاركة-سوريا-في-قمة-الجزائر-1065535228.html
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أخبار العالم العربي, الجزائر
أخبار العالم العربي, الجزائر

الخارجية الجزائرية: جاهزون لعقد القمة العربية

10:55 GMT 04.09.2022
© Sputnik . Mohamed. Hamidaالاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بناء على طلب من أوكرانيا
الاجتماع الطارئ للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بناء على طلب من أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Mohamed. Hamida
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قال وزير الشؤون الخارجية والجالية في الخارج الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم الأحد، إن الجزائر جاهزة لعقد القمة العربية.
ونقلت صحيفة النهار، ظهر اليوم الأحد، عن رمطان لعمامرة، أن الجزائر جاهزة لاستضافة القمة العربية المقبلة في بلاده، بعد تداول أنباء عن احتمال تأجيلها.
الأسد يناقش مع لعمامرة مسألة مشاركة سوريا في قمة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2022
الأسد يناقش مع لعمامرة مسألة مشاركة سوريا في قمة الجزائر
25 يوليو, 12:36 GMT
وفي الواحد والثلاثين من يوليو/تموز الماضي، أعلنت الجامعة العربية أن القمة، التي ستحتضنها الجزائر مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستكون "قمة إجماع عربي".
وقالت الأمينة العامة المساعدة، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية، هيفاء أبو غزالة، على هامش أشغال الملتقى الدولي حول "نضال المرأة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير"، التي جرت في الجزائر: "نرتقب أن تكون قمة الجزائر قمة إجماع عربي"، معربة عن أملها في نجاح هذا الموعد الهام "بوجود القادة العرب على أرض المليون ونصف المليون شهيد".
كما أشارت هيفاء أبو غزالة إلى وجود استعدادات حثيثة على مستوى الجامعة العربية تحسبا لهذه القمة، مذكرة بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخرا إلى الجزائر واستقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث تم استعراض أهم البنود التي سيتم تناولها خلال القمة.
كما اعتبرت الأمينة العامة المساعدة أن "قمة الجزائر لن تكون قمة سياسية فحسب، بل ستكون فرصة لعرض بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك".
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