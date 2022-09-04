https://sputnikarabic.ae/20220904/الدفاع-الروسية-إحباط-مخطط-تسلل-صحفيين-غربيين-إلى-زابوروجيه-لتغطية-عملية-أوكرانية-فاشلة-1067265201.html

الدفاع الروسية: إحباط مخطط تسلل صحفيين غربيين إلى زابوروجيه لتغطية "عملية أوكرانية فاشلة"

الدفاع الروسية: إحباط مخطط تسلل صحفيين غربيين إلى زابوروجيه لتغطية "عملية أوكرانية فاشلة"

أدلت وزارة الدفاع الروسية بتصريحات عن الصحفيين الأوكرانيين والغربيين الذين حاولوا الانضمام إلى موكب الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء جولتهم في محطة... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T13:19+0000

2022-09-04T13:19+0000

2022-09-04T13:19+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1062027111_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_4fb33a75ef8217eb30d9460502a9abcb.jpg

وقالت الوزارة في بيان: في محاولة الاستيلاء على محطة زابوروجيه للطاقة النووية يوم 1 سبتمبر/ أيلول، كان ممثلو وسائل الإعلام التابعين لأوكرانيا والولايات المتحدة وبريطانيا موكلين بمهمة بث نبأ انتقال السيطرة على المحطة إلى نظام كييف.وأردف البيان: "حاول نظام كييف القيام باستفزاز في محطة زابوروجيه معاكي للسيناريو البعثة المتفق عليه على مستوى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة".وتابع البيان: "ممثلو وسائل الإعلام الأوكرانية أو وسائل الإعلام الأخرى الذين كانوا يخططون لمرافقة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف في 1 سبتمبر/ أيلول ليسوا مدرجين في القوائم المتفق عليها".وكشف البيان أن "الجانب الروسي قد وفر الوصول لأكثر من 60 صحفيًا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والدنمارك واليابان وألمانيا وتركيا ودول أخرى إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وذكر البيان: "في صباح يوم 1 سبتمبر/ أيلول، شهد الصحفيون الذين وصلوا إلى إنرغودار محاولة فاشلة لاقتحام محطة زابوروجيه من قبل المخربين الأوكرانيين".وأعلن البيان أن "الصحفيين الذين وصلوا إلى إنرغودار اختبؤوا في ملجأ من القذائف، وشاهدوا قصف المدفعية الأوكرانية لمحطة زابوروجيه والمناطق السكنية في المدينة".

https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-البنتاغون-يعتزم-نقل-برامج-أسلحة-بيولوجية-غير-مكتملة-من-أوكرانيا-إلى-دول-أخرى-1067231633.html

https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تعلن-نقل-الولايات-المتحدة-لتجارب-لقاح-خطير-إلى-أوكرانيا-في-2005-1067230278.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري