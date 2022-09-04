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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220904/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تفقد-11-دبابة-في-يوم-واحد--1067262088.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تفقد 11 دبابة في يوم واحد
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تفقد 11 دبابة في يوم واحد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت خلال اليوم الاحد، 11 دبابة وأكثر من 150 شخصا في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:05+0000
2022-09-04T12:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع للصحفيين، اليوم الأحد: " خلال يوم من الأعمال القتالية في هذا الاتجاه، فقد العدو 11 دبابة و17 عربة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز برادلي أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى وخمس شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 150 فردًا عسكريًا... كما أنه بالقرب من منطقة رومانوفكا نيكولاييف، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضافت أنه بأسلحة عالية الدقة، دمرت القوات الفضائية الروسية مستودع ذخيرة وأكثر من 120 جنديا أوكرانيا في كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقالت: "دمرت الأسلحة العالية الدقة للقوات الفضائية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الثمانين ومخزن ذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقضت على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و11 وحدة من المدرعات والأسلحة. وتم تدمير المركبات الخاصة".وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكمل هذه التشكيلات على حساب المواطنين، الذين تم حشدهم من المناطق الغربية والوسطى لأوكرانيا".
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-تدمير-راجمة-صواريخ-هيمارس-أمريكية-ومقتل-30-من-طاقمها-القتالي-في-دونيتسك-1067227650.html
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الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار أوكرانيا
الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال ايغور كوناشنكوف, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تفقد 11 دبابة في يوم واحد

12:05 GMT 04.09.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSNوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . WASIM SULIMSN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية فقدت خلال اليوم الاحد، 11 دبابة وأكثر من 150 شخصا في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ.
وقالت الدفاع للصحفيين، اليوم الأحد: " خلال يوم من الأعمال القتالية في هذا الاتجاه، فقد العدو 11 دبابة و17 عربة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز برادلي أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى وخمس شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 150 فردًا عسكريًا... كما أنه بالقرب من منطقة رومانوفكا نيكولاييف، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضافت أنه بأسلحة عالية الدقة، دمرت القوات الفضائية الروسية مستودع ذخيرة وأكثر من 120 جنديا أوكرانيا في كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقالت: "دمرت الأسلحة العالية الدقة للقوات الفضائية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الثمانين ومخزن ذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقضت على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و11 وحدة من المدرعات والأسلحة. وتم تدمير المركبات الخاصة".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
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أمس, 11:32 GMT
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تكمل هذه التشكيلات على حساب المواطنين، الذين تم حشدهم من المناطق الغربية والوسطى لأوكرانيا".
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