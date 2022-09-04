https://sputnikarabic.ae/20220904/الرئيس-المصري-ووزير-الخارجية-السعودي-يبحثان-العلاقات-الثنائية-والقضايا-الإقليمية-1067264047.html
الرئيس المصري ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
الرئيس المصري ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:44+0000
2022-09-04T12:44+0000
2022-09-04T12:44+0000
مصر
السعودية
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي.من جانبه أكد فيصل بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وبدوره، شدد السيسي على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, السعودية, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, السعودية, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
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التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا العلاقات الثنائية وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية المصري، والسفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول مناقشة بعض موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أكد فيصل بن فرحان عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين السعودية ومصر
، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أهمية مواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وبدوره، شدد السيسي
على الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.