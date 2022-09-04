https://sputnikarabic.ae/20220904/السعودية-تتبرع-بمبلغ-35-مليون-دولار-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1067262519.html

السعودية تتبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية

السعودية تتبرع بمبلغ 3.5 مليون دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بمبلغ 3.5 مليون دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (رينول-2 وزودياك) لدعم جهود ضمان الاستخدام الآمن والسلمي... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T12:14+0000

2022-09-04T12:14+0000

2022-09-04T12:14+0000

السعودية

العالم العربي

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تبرعت بمبلغ 2.5 مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2).وأضافت أن مبادرة "رينول-2"، تسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.كما تبرعت المملكة أيضا بمبلغ مليون دولار، لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض الحيوانية المصدر (زودياك) باستخدام التقنيات النووية.وأوضحت أن مبادرة "زودياك"، تسهم في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها.ووفقا للوكالة، تأتي هذه التبرعات امتدادًا لدعم السعودية المستمر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادراتها الهادفة إلى تطوير قدراتها بما يعزز دورها الحيوي في تسخير الذرة من أجل السلام.

https://sputnikarabic.ae/20210603/وزير-الطاقة-السعودي-لـسبوتنيك-نتعاون-مع-روسيا-في-عدة-مجالات-بما-فيها-الطاقة-النووية-1049147922.html

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