https://sputnikarabic.ae/20220904/السعودية-هزة-أرضية-في-الباحة-يشعر-بها-السكان-دون-تسجيل-أضرار-1067284354.html
السعودية... هزة أرضية في الباحة يشعر بها السكان دون تسجيل أضرار
السعودية... هزة أرضية في الباحة يشعر بها السكان دون تسجيل أضرار
شهدت منطقة الباحة السعودية هزة أرضية ثانية، اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من الهزة الأرضية التي شهدتها يوم الأربعاء الماضي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T21:30+0000
2022-09-04T21:30+0000
2022-09-04T21:30+0000
السعودية
العالم العربي
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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن الهزة الأرضية بلغت قوتها أقل من درجتين، فيما وصف متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، الهزة الأرضية بأنها "صغيرة جدا".وأضاف المتحدث قائلا: "نحن لا نتناول هذه الهزات في العادة؛ إلا أن قربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها فرض التحدث عنها".من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني إن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الهزة، محذرا من تداول ونقل شائعات لا صحة لها ولا مصدر.يذكر أن هزة أرضية كانت قد ضربت، منطقة جنوب غربي الباحة، يوم الأربعاء الماضي، في الممكلة العربية السعودية.وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنه تم رصد الهزة الأرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي وفقا لصحيفة "عاجل".
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السعودية, العالم العربي
السعودية... هزة أرضية في الباحة يشعر بها السكان دون تسجيل أضرار
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شهدت منطقة الباحة السعودية هزة أرضية ثانية، اليوم الأحد، بعد أيام قليلة من الهزة الأرضية التي شهدتها يوم الأربعاء الماضي.
وقالت صحيفة
"عكاظ" السعودية إن الهزة الأرضية بلغت قوتها أقل من درجتين، فيما وصف متحدث هيئة المساحة الجيولوجية، طارق أبا الخيل، الهزة الأرضية بأنها "صغيرة جدا".
وأضاف المتحدث قائلا: "نحن لا نتناول هذه الهزات في العادة؛ إلا أن قربها من سطح الأرض وشعور بعض السكان بها فرض التحدث عنها".
من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني إن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بشأن الهزة، محذرا من تداول ونقل شائعات لا صحة لها ولا مصدر.
يذكر أن هزة أرضية كانت قد ضربت، منطقة جنوب غربي الباحة، يوم الأربعاء الماضي، في الممكلة العربية السعودية.
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أنه تم رصد الهزة الأرضية بقوة 3.62 على مقياس ريختر، عند الساعة 9:34 بالتوقيت المحلي وفقا لصحيفة "عاجل".