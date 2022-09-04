https://sputnikarabic.ae/20220904/السفير-الأمريكي-لدى-روسيا-يعود-لبلاده-بعد-انتهاء-ولايته-1067269303.html
السفير الأمريكي لدى روسيا يعود لبلاده بعد انتهاء ولايته
السفير الأمريكي لدى روسيا يعود لبلاده بعد انتهاء ولايته
قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا إن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T14:22+0000
2022-09-04T14:22+0000
2022-09-04T14:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان للسفارة الأمريكية في روسيا: "أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه".وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.واختار سكان العاصمة الروسية، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّتت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.
https://sputnikarabic.ae/20220714/السفارة-الروسية-في-واشنطن-أمريكا-تسعى-جاهدة-لإعادة-تشكيل-سوق-الغذاء-العالمي-وطرد-روسيا-منه--1065040759.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الأمريكي لدى روسيا يعود لبلاده بعد انتهاء ولايته
14:22 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 14:24 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
قالت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا إن السفير الأمريكي جون سوليفان أكمل عمله في روسيا وغادر موسكو اليوم الأحد.
وجاء في بيان للسفارة
الأمريكية في روسيا: "أكمل سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جون سوليفان فترة عمله كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم، وحتى وصول خليفة السفير سوليفان، ستنوب إليزابيث رود القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في موسكو عنه".
وأفادت وسائل إعلام روسية، في 3 تموز/ يوليو، أن السفارة الأمريكية في موسكو أزالت من موقعها الالكتروني الرسمي عنوانها الرئيسي، وذلك بعد التسمية الجديدة التي أطلقت على الشارع الذي يحمل عنوان مقر الدبلوماسية.
ولفتت مصادر روسية أن السفارة الأمريكية في موسكو قامت بتغييرات عدة على موقعها الالكتروني الرسمي وبينها المرتبط بعنوان مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو الذي تم إزالته نهائيا من صفحة الموقع.
واختار سكان العاصمة الروسية
، موسكو، اسما جديدا لساحة بالقرب من السفارة، وصوّتت غالبية سكان العاصمة لاسم "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وفقا لموقع حكومة موسكو الرسمي.