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السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
قدرت سلطات باكستان قيمة الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات ما بين 10 إلى 12,5 مليار دولار. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:41+0000
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نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة التي ضربت البلاد منتصف يونيو/ حزيران، قتل نحو 1.3 ألف شخص، وأصيب أكثر من ألفي شخص. ولا تزال الفيضانات تغرق جزءا كبيرا من البلاد، ولا سيما مقاطعات بلوشستان وخيبر باختونخوا والسند. كما وتضرر ما لا يقل عن 1.46 مليون منزل جزئيا أو كليا، وقتل أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.وقالت مصادر حكومية للقناة التلفزيونية إنه من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ إلى 2٪ في السنة المالية الحالية.في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة. يذكر أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية، بلغ متوسط ​​هطول الأمطار في باكستان 134 ملم على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، ليرتفع في هذا العام لـ388.7 ملم هذا العام، وفقًا للوكالة. وقالت الحكومة الباكستانية إن أكثر من 33 مليون شخص، أو واحد من كل سبعة باكستانيين، تضرروا من الفيضانات.
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العالم
العالم

السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات

09:41 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 04.09.2022)
© AFP 2022 / Abdul Majeedفيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022
فيضانات هائلة في باكستان، 27 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
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قدرت سلطات باكستان قيمة الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات ما بين 10 إلى 12,5 مليار دولار.
نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة التي ضربت البلاد منتصف يونيو/ حزيران، قتل نحو 1.3 ألف شخص، وأصيب أكثر من ألفي شخص. ولا تزال الفيضانات تغرق جزءا كبيرا من البلاد، ولا سيما مقاطعات بلوشستان وخيبر باختونخوا والسند.
كما وتضرر ما لا يقل عن 1.46 مليون منزل جزئيا أو كليا، وقتل أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.
وبحسب ما نقلت قناة "جيو" التلفزيونية، فقد قدرت لجنة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الدولة الباكستاني ومجلس الإيرادات الفيدرالي وآخرين، أن الفقر والبطالة قد ازدادا عدة مرات، حيث ارتفع من 21.9٪ إلى أكثر من 36٪.
وقالت مصادر حكومية للقناة التلفزيونية إنه من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ إلى 2٪ في السنة المالية الحالية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة. يذكر أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية، بلغ متوسط ​​هطول الأمطار في باكستان 134 ملم على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، ليرتفع في هذا العام لـ388.7 ملم هذا العام، وفقًا للوكالة.
وقالت الحكومة الباكستانية إن أكثر من 33 مليون شخص، أو واحد من كل سبعة باكستانيين، تضرروا من الفيضانات.
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