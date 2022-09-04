https://sputnikarabic.ae/20220904/السلطات-الباكستانية-تقيم-الأضرار-الناجمة-عن-الفيضانات-1067255729.html
السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
قدرت سلطات باكستان قيمة الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات ما بين 10 إلى 12,5 مليار دولار. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:41+0000
2022-09-04T09:41+0000
2022-09-04T09:42+0000
العالم
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نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة التي ضربت البلاد منتصف يونيو/ حزيران، قتل نحو 1.3 ألف شخص، وأصيب أكثر من ألفي شخص. ولا تزال الفيضانات تغرق جزءا كبيرا من البلاد، ولا سيما مقاطعات بلوشستان وخيبر باختونخوا والسند. كما وتضرر ما لا يقل عن 1.46 مليون منزل جزئيا أو كليا، وقتل أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.وقالت مصادر حكومية للقناة التلفزيونية إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ إلى 2٪ في السنة المالية الحالية.في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة. يذكر أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية، بلغ متوسط هطول الأمطار في باكستان 134 ملم على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، ليرتفع في هذا العام لـ388.7 ملم هذا العام، وفقًا للوكالة. وقالت الحكومة الباكستانية إن أكثر من 33 مليون شخص، أو واحد من كل سبعة باكستانيين، تضرروا من الفيضانات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السلطات الباكستانية تقيم الأضرار الناجمة عن الفيضانات
09:41 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 09:42 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
قدرت سلطات باكستان قيمة الخسائر الأولية الناجمة عن الفيضانات ما بين 10 إلى 12,5 مليار دولار.
نتيجة للأمطار الموسمية والفيضانات المستمرة التي ضربت البلاد منتصف يونيو/ حزيران، قتل نحو 1.3 ألف شخص، وأصيب أكثر من ألفي شخص. ولا تزال الفيضانات تغرق جزءا كبيرا من البلاد، ولا سيما مقاطعات بلوشستان وخيبر باختونخوا والسند.
كما وتضرر ما لا يقل عن 1.46 مليون منزل جزئيا أو كليا، وقتل أكثر من 736 ألف رأس من الماشية.
وبحسب ما نقلت قناة "جيو"
التلفزيونية، فقد قدرت لجنة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الدولة الباكستاني ومجلس الإيرادات الفيدرالي وآخرين، أن الفقر والبطالة قد ازدادا عدة مرات، حيث ارتفع من 21.9٪ إلى أكثر من 36٪.
وقالت مصادر حكومية
للقناة التلفزيونية إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ إلى 2٪ في السنة المالية الحالية.
في الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في البلاد ودعت الدول الأخرى والمنظمات الدولية إلى تقديم كل المساعدة الممكنة. يذكر أنه على مدار الثلاثين عاما الماضية، بلغ متوسط هطول الأمطار في باكستان 134 ملم على مدار الثلاثين عامًا الماضية ، ليرتفع في هذا العام لـ388.7 ملم هذا العام، وفقًا للوكالة.
وقالت الحكومة الباكستانية إن أكثر من 33 مليون شخص، أو واحد من كل سبعة باكستانيين، تضرروا من الفيضانات.