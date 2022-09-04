https://sputnikarabic.ae/20220904/السلطات-الفرنسية-تنقذ-نحو-190-مهاجرا-حاولوا-عبور-المانش-1067250552.html
السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش
السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش
أنقذت السلطات الفرنسية قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T02:32+0000
2022-09-04T02:32+0000
2022-09-04T02:32+0000
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وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان، "إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية"، وفقا لصحيفة "ذا صن".كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.
https://sputnikarabic.ae/20220814/بريطانيا-20-ألف-مهاجر-غير-شرعي-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-2022-1066386710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , بريطانيا
السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش
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أنقذت السلطات الفرنسية قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت.
وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان، "إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي
، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية"، وفقا لصحيفة
"ذا صن".
كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.