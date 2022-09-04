https://sputnikarabic.ae/20220904/السلطات-الفرنسية-تنقذ-نحو-190-مهاجرا-حاولوا-عبور-المانش-1067250552.html

السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش

السلطات الفرنسية تنقذ نحو 190 مهاجرا حاولوا عبور المانش

أنقذت السلطات الفرنسية قرابة 190 مهاجرا حاولوا عبور قناة المانش بين شمال فرنسا وجنوب إنجلترا، وذلك خلال سلسلة من عمليات الإغاثة التي جرت السبت. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T02:32+0000

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وقالت سلطات السواحل (بريمار) في بيان، "إن دورية بحرية انتشلت السبت نحو 60 شخصا قبالة الساحل الفرنسي، وتم أيضا إنقاذ 50 آخرين في وقت لاحق وأعيدوا إلى الأراضي الفرنسية"، وفقا لصحيفة "ذا صن".كما جرى استدعاء قوات الدرك الفرنسية التي أنقذت 47 شخصا قبالة الساحل الشمالي، فيما أُنقِذ 29 آخرون في وقت لاحق من اليوم نفسه.

https://sputnikarabic.ae/20220814/بريطانيا-20-ألف-مهاجر-غير-شرعي-عبروا-القنال-الإنجليزي-في-2022-1066386710.html

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