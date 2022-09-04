https://sputnikarabic.ae/20220904/الكرملين-موسكو-مستعدة-للتحدث-مع-كييف-حول-كيفية-الوفاء-بشروطها-1067260699.html
الكرملين: موسكو مستعدة للتحدث مع كييف حول كيفية الوفاء بشروطها
الكرملين: موسكو مستعدة للتحدث مع كييف حول كيفية الوفاء بشروطها
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:34+0000
2022-09-04T11:34+0000
2022-09-04T11:35+0000
روسيا
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صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكفا. كرملين. بوتين"، ردا على سؤال ما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحاته.وفي وقت سابق، قال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات. مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: موسكو مستعدة للتحدث مع كييف حول كيفية الوفاء بشروطها
11:34 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن موضوع المحادثات بين موسكو وكييف سيكون حول كيف سيتم تنفيذ شروط روسيا.
صرح بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين في برنامج "موسكفا. كرملين. بوتين"، ردا على سؤال ما إذا كان لدى روسيا أي شيء تتحدث عنه مع فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحاته.
قائلا: "بالطبع، حول كيفية تلبية شروطنا". وردا على سؤال حول ما إذا كانت شروط موسكو ستظل كما هي، أجاب المتحدث باسم الكرملين بالإيجاب، وقال بيسكوف: "بالتأكيد".
وفي وقت سابق، قال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن هناك فرصا لروسيا
وأوكرانيا لانطلاق المفاوضات. مؤكدا أن أيًا من المسؤولين الروس لم يقل إن المحادثات مستحيلة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مقابلة حصرية مع رئيسة تحرير وكالة "سبوتنيك" و"آرتي"، مارغريتا سيمونيان، إنه "لا يوجد حاليا أي معنى للمفاوضات الروسية الأوكرانية".
وقال بيسكوف، "لم يقل الرئيس (فلاديمير بوتين) ولا الوزير (لافروف)، إن باب المفاوضات مغلق
".