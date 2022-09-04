https://sputnikarabic.ae/20220904/الكويت-تدين-هجوما-استهدف-حافلات-في-العاصمة-الصومالية-1067275163.html
الكويت تدين هجوما استهدف حافلات في العاصمة الصومالية
الكويت تدين هجوما استهدف حافلات في العاصمة الصومالية
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T16:07+0000
2022-09-04T16:07+0000
2022-09-04T16:08+0000
العالم العربي
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ونقل موقع "العبدلي نيوز" عن الخارجية الكويتية بيانا أصدرته اليوم الأحد، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها للهجوم، مشددة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.يذكر أن الصومال يشهد حوادث إرهابية متكررة خلال الأيام لأخيرة، حيث قتلت حركة "الشباب" الإرهابية ليلة الجمعة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد.وقال التلفزيون الصومالي إن جماعة الشباب الإرهابية الليلة الماضية ما لا يقل عن 20 أشخاص وأحرقت 7 شاحنات كانت تنقل مواد غذائية وسلع تجارية أخرى إلى منطقة مهاس بإقليم هيران، حسب ما أفاد به سكان محليون.وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه، ارتفع إلى 21 قتيلا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الكويت تدين هجوما استهدف حافلات في العاصمة الصومالية
16:07 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 16:08 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف حافلات نقل ركاب في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
ونقل موقع
"العبدلي نيوز" عن الخارجية الكويتية بيانا أصدرته اليوم الأحد، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها للهجوم، مشددة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب.
وتقدمت الوزارة في بيانها "بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب الصومال الشقيق وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
يذكر أن الصومال يشهد حوادث إرهابية متكررة خلال الأيام لأخيرة، حيث قتلت حركة "الشباب" الإرهابية ليلة الجمعة الماضية 20 شخصا على الأقل وأحرقت 7 شاحنات تنقل مواد غذائية بإقليم هيران وسط البلاد.
وقال التلفزيون الصومالي إن جماعة الشباب
الإرهابية الليلة الماضية ما لا يقل عن 20 أشخاص وأحرقت 7 شاحنات كانت تنقل مواد غذائية وسلع تجارية أخرى إلى منطقة مهاس بإقليم هيران، حسب ما أفاد به سكان محليون.
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الصومالي، علي حاجي، في أغسطس/ آب الماضي إن عدد قتلى حادث الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو، الذي أعلنت حركة "الشباب" الإرهابية مسؤوليتها عنه، ارتفع إلى 21 قتيلا.