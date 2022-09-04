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https://sputnikarabic.ae/20220904/المحكمة-العليا-بالعراق-تحدد-موعدا-للنظر-في-الطعن-ضد-استقالات-نواب-الصدر-من-البرلمان-1067264502.html
المحكمة العليا بالعراق تحدد موعدا للنظر في الطعن ضد استقالات نواب الصدر من البرلمان
المحكمة العليا بالعراق تحدد موعدا للنظر في الطعن ضد استقالات نواب الصدر من البرلمان
حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب العراقي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:55+0000
2022-09-04T12:55+0000
العالم العربي
العراق
دعوى قضائية
مقتدى الصدر
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمحكمة العليا: "حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وأضافت "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".هذا وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20220831/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-تؤجل-الحكم-بدعوى-حل-البرلمان-إلى-الغد-1067095546.html
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العالم العربي, العراق, دعوى قضائية, مقتدى الصدر
العالم العربي, العراق, دعوى قضائية, مقتدى الصدر

المحكمة العليا بالعراق تحدد موعدا للنظر في الطعن ضد استقالات نواب الصدر من البرلمان

12:55 GMT 04.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanالمنطقة الخضراء في بغداد
المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب العراقي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمحكمة العليا: "حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".
وأضافت "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".
هذا وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.
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ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".
وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.
ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.
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