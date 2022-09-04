https://sputnikarabic.ae/20220904/المحكمة-العليا-بالعراق-تحدد-موعدا-للنظر-في-الطعن-ضد-استقالات-نواب-الصدر-من-البرلمان-1067264502.html

المحكمة العليا بالعراق تحدد موعدا للنظر في الطعن ضد استقالات نواب الصدر من البرلمان

المحكمة العليا بالعراق تحدد موعدا للنظر في الطعن ضد استقالات نواب الصدر من البرلمان

حددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب العراقي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T12:55+0000

2022-09-04T12:55+0000

2022-09-04T12:55+0000

العالم العربي

العراق

دعوى قضائية

مقتدى الصدر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102221/27/1022212707_0:166:2936:1818_1920x0_80_0_0_338efb1b0a32254351165156532271a5.jpg

وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمحكمة العليا: "حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وأضافت "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية (بالعدد 181 / اتحادية / 2022)".هذا وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.ونقل موقع قناة "السومرية نيوز" العراقية، عن مصدر قضائي قوله إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل البرلمان ليوم غد الخميس".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، إمتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ "الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20220831/المحكمة-الاتحادية-العليا-في-العراق-تؤجل-الحكم-بدعوى-حل-البرلمان-إلى-الغد-1067095546.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, دعوى قضائية, مقتدى الصدر