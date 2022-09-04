https://sputnikarabic.ae/20220904/المقداد-للعمامرة-سوريا-لا-تفضل-طرح-مسألة-عضويتها-في-الجامعة-العربية-خلال-قمة-الجزائر-1067280547.html
المقداد للعمامرة: سوريا لا تفضل طرح مسألة عضويتها في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر
المقداد للعمامرة: سوريا لا تفضل طرح مسألة عضويتها في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر
أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال اتصال هاتفي، عدم رغبة بلاده في طرح موضوع استئناف عضوية دمشق في الجامعة العربية،... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T18:17+0000
2022-09-04T18:17+0000
2022-09-04T18:17+0000
أخبار سوريا اليوم
الجزائر
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الجزائر- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، إن "وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري، فيصل المقداد".وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في 25 تموز/يوليو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لعمامرة: "فقد تناول اللقاء بين الأسد ووزير الخارجية الجزائري القضايا العربية الراهنة والفعاليات القادمة ذات العلاقة بالتضامن العربي"، في إشارة منه لمشاركة بلاده في مؤتمر القمة للجامعة العربية المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري الخارجية السوري والجزائري عقب لقائهما الأسد، أكد وزير الخارجية الجزائري "أن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك".وأوضح لعمامرة أن "سوريا حاضرة في محيطها العربي وتحتل مكاناً متميزاً في قلوب الجزائريين، هذه المرحلة من تنسيق العمل المشترك بيننا في غاية الأهمية والإيجابية".
https://sputnikarabic.ae/20220904/ليبيا-تترأس-أعمال-الدورة-158-لمجلس-جامعة-الدول-العربية-على-مستوى-المندوبين-لأول-مرة-منذ-2013-1067272133.html
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أخبار سوريا اليوم, الجزائر
أخبار سوريا اليوم, الجزائر
المقداد للعمامرة: سوريا لا تفضل طرح مسألة عضويتها في الجامعة العربية خلال قمة الجزائر
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أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، لنظيره الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال اتصال هاتفي، عدم رغبة بلاده في طرح موضوع استئناف عضوية دمشق في الجامعة العربية، خلال القمة العربية المقبلة.
الجزائر- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، إن "وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري، فيصل المقداد".
وأضاف البيان: "ومن جملة المسائل التي تمت مناقشتها بهذه المناسبة، موضوع علاقة الجمهورية العربية السورية بجامعة الدول العربية، حيث أكد رئيس الدبلوماسية السورية أن بلاده تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر وذلك حرصا منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في 25 تموز/يوليو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لعمامرة: "فقد تناول اللقاء بين الأسد ووزير الخارجية الجزائري القضايا العربية الراهنة والفعاليات القادمة ذات العلاقة بالتضامن العربي"، في إشارة منه لمشاركة بلاده في مؤتمر القمة للجامعة العربية المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيري الخارجية السوري والجزائري عقب لقائهما الأسد، أكد وزير الخارجية الجزائري "أن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك".
وأوضح لعمامرة
أن "سوريا حاضرة في محيطها العربي وتحتل مكاناً متميزاً في قلوب الجزائريين، هذه المرحلة من تنسيق العمل المشترك بيننا في غاية الأهمية والإيجابية".