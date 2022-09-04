عربي
https://sputnikarabic.ae/20220904/المنفي-يبحث-مع-السفير-الإيطالي-آخر-المستجدات-السياسية-والأمنية-في-ليبيا-1067268270.html
المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:59+0000
2022-09-04T13:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062783420_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f4e0c1cf8290e296794f9c0c8fe73699.jpg
وحسب بيان المجلس، نقل السفير بوتشينو، للمنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة. وخلال اللقاء، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس.كما ناقشا أيضا الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1b/1062783420_101:0:1240:854_1920x0_80_0_0_b3fb12550b986db1b0114f8d2df4d35a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا

المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا

13:59 GMT 04.09.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Photo / The media office of Libyan Presidency Council
تابعنا عبرTelegram
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
وحسب بيان المجلس، نقل السفير بوتشينو، للمنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة.
وخلال اللقاء، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس.
كما ناقشا أيضا الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала