https://sputnikarabic.ae/20220904/المنفي-يبحث-مع-السفير-الإيطالي-آخر-المستجدات-السياسية-والأمنية-في-ليبيا-1067268270.html
المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T13:59+0000
2022-09-04T13:59+0000
2022-09-04T13:59+0000
أخبار ليبيا اليوم
إيطاليا
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وحسب بيان المجلس، نقل السفير بوتشينو، للمنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة. وخلال اللقاء، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس.كما ناقشا أيضا الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا
أخبار ليبيا اليوم, إيطاليا
المنفي يبحث مع السفير الإيطالي آخر المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا
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التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، السفير الإيطالي لدى طرابلس جوزيبي بوتشينو، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.
وحسب بيان المجلس، نقل السفير بوتشينو، للمنفي تحيات الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، مقدماً تعازيه باسم الحكومة الإيطالية للضحايا الذين سقطوا في أحداث طرابلس الأخيرة.
وخلال اللقاء، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره لمواقف المجلس الرئاسي المتزنة، والداعمة للتوافق بين الفرقاء السياسيين.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد بصفة عامة وخاصة في العاصمة طرابلس.
كما ناقشا أيضا الخطوات المتخذة لجمع الفرقاء الليبيين وإعادة الزخم للعملية الانتخابية.