https://sputnikarabic.ae/20220904/الولايات-المتحدة-لا-تؤيد-حظر-تأشيرات-الدخول-لجميع-المواطنين-الروس-1067251834.html
الولايات المتحدة لا تؤيد حظر تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الروس
الولايات المتحدة لا تؤيد حظر تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الروس
أعلن المنسق لشؤون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد نية الاتحاد الأوروبي بتشديد نظام تأشيرات الدخول مع روسيا... 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T05:40+0000
2022-09-04T05:40+0000
2022-09-04T05:40+0000
العالم
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واشنطن-سبوتنيك. وقال كيربي في مقابلة مع قناة "دوجد": "نحن لا نعتقد أن جلب جميع الروس للمسؤولية إجراء فعال. نعتقد أنه لا يجب تحويل ذلك إلى حرب مع الشعب الروسي بأكمله".وكان جوزيب بوريل، في وقت سابق، قد علق عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ، على أن فئات معينة من المواطنين الروس ستظل قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.وأضاف بوريل: "هناك تفاهم مشترك على أن إصدار التأشيرات سيستمر على أساس فردي لكل حالة محددة، وعلى وجه الخصوص، مجموعات محددة من الناس".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الولايات المتحدة لا تؤيد حظر تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الروس
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أعلن المنسق لشؤون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد نية الاتحاد الأوروبي بتشديد نظام تأشيرات الدخول مع روسيا وتعارض فرض الحظر على جميع المواطنين الروس.
واشنطن-سبوتنيك. وقال كيربي في مقابلة مع قناة "دوجد": "نحن لا نعتقد أن جلب جميع الروس للمسؤولية إجراء فعال. نعتقد أنه لا يجب تحويل ذلك إلى حرب مع الشعب الروسي بأكمله".
واتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال لقاء لهم في براغ على وقف عمل اتفاق تسهيل منح تأشيرات الدخول مع روسيا ما يجعل الحصول على تأشيرة أكثر صعوبة، مدة وكلفة.
وكان جوزيب بوريل، في وقت سابق، قد علق عقب
اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ، على أن فئات معينة من المواطنين الروس ستظل قادرة على الحصول على تأشيرات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف بوريل: "هناك تفاهم مشترك على أن إصدار التأشيرات سيستمر على أساس فردي لكل حالة محددة، وعلى وجه الخصوص، مجموعات محددة من الناس".