https://sputnikarabic.ae/20220904/اليونسكو-تضم-3-مدن-قطرية-لشبكة-التعلم-العالمية-1067278965.html
"اليونسكو" تضم 3 مدن قطرية لشبكة التعلم العالمية
"اليونسكو" تضم 3 مدن قطرية لشبكة التعلم العالمية
قالت وزارة البلدية القطرية، اليوم الأحد، إن 3 مدن قطرية جديدة انضمت إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدن التعلم العالمية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T17:15+0000
2022-09-04T17:15+0000
2022-09-04T17:15+0000
قطر
العالم العربي
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ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية عن الوزارة أن المدن التي انضمت إلى شبكة التعلم العالمية هي الدوحة والريان والظعاين ليرتفع العدد إلى 6 بعد انضمام الوكرة والشمال والشيحانية خلال الأعوام الماضية.وأضافت الوزارة أن انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم يعتبر إنجازا جديدا لوزارة البلدية ممثلة في هذه البلديات، لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.يذكر أنه في عام 2017 تم اعتماد مدينة الوكرة القطرية لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ثم مدينة الشمال عام 2019 ومدينة الشيحانية 2020، كما فازت مدينة الوكرة العام الماضي بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة اليونسكو 2021 للتقديم المتميز في التعلم مدى الحياة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, العالم العربي
"اليونسكو" تضم 3 مدن قطرية لشبكة التعلم العالمية
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قالت وزارة البلدية القطرية، اليوم الأحد، إن 3 مدن قطرية جديدة انضمت إلى شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمدن التعلم العالمية.
ونقلت صحيفة
"الشرق" القطرية عن الوزارة أن المدن التي انضمت إلى شبكة التعلم العالمية هي الدوحة والريان والظعاين ليرتفع العدد إلى 6 بعد انضمام الوكرة والشمال والشيحانية خلال الأعوام الماضية.
وأضافت الوزارة أن انضمام المدن الثلاث لشبكة مدن التعلم يعتبر إنجازا جديدا لوزارة البلدية ممثلة في هذه البلديات، لالتزامها بكافة المعايير المطلوبة لشغل هذه العضوية من خلال تبنيها لاستراتيجية نشر مفاهيم الاستدامة وإدماج المجتمع بها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
يذكر أنه في عام 2017 تم اعتماد مدينة الوكرة القطرية لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم من معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، ثم مدينة الشمال عام 2019 ومدينة الشيحانية 2020، كما فازت مدينة الوكرة العام الماضي بجائزة المدينة التعليمية لمنظمة اليونسكو 2021 للتقديم المتميز في التعلم مدى الحياة.