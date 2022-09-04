https://sputnikarabic.ae/20220904/انطلاق-الأسد-المتأهب-معلومات-عن-الجيش-الأردني-في-2022-1067256335.html
انطلاق "الأسد المتأهب"... معلومات عن الجيش الأردني في 2022
انطلاق "الأسد المتأهب"... معلومات عن الجيش الأردني في 2022
يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 75 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2022، ويمتلك 170 ألف جندي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:51+0000
2022-09-04T09:51+0000
2022-09-04T09:51+0000
رصد عسكري
أخبار الأردن
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وتشمل قوة الجيش الأردني 90 ألف جندي قوات عاملة و65 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 15 ألفا قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.وتصنف القوات الجوية الأردنية في المرتبة رقم 36 عالميا وتضم 255 طائرة حربية بينها 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري و56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية، تعمل عبر 18 مطارا في عموم البلاد.ويمتلك الأردن قوات برية تضم 1401 دبابة و3 آلاف و693 مدرعة و461 مدفعا ذاتيا الحركة و84 مدفعا ميدانيا و88 راجمة صواريخ.ويمتلك الأسطول الحربي الأردني 27 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 58 عالميا، بينما يتكون الأسطول التجاري الأردني من 35 سفينة تعمل من ميناء واحد.متى ينطلق الأسد المتأهب 2022؟تنطلق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2022"، اليوم الأحد، في عدة ميادين تدريب تابعة للقوات المسلحة الأردنية.ومن المقرر أن تستمر فعاليات التمرين خلال الفترة من 4 حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220904/الأردن-يطلق-فعاليات-تمرين-الأسد-المتأهب-2022-1067252361.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار الأردن
انطلاق "الأسد المتأهب"... معلومات عن الجيش الأردني في 2022
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يصنف الجيش الأردني في المرتبة رقم 75 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصاءات عام 2022، ويمتلك 170 ألف جندي.
وتشمل قوة الجيش الأردني 90 ألف جندي قوات عاملة و65 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 15 ألفا قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ميزانية الدفاع الأردنية تتجاوز ملياري دولار.
وتصنف القوات الجوية الأردنية
في المرتبة رقم 36 عالميا وتضم 255 طائرة حربية بينها 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري و56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية، تعمل عبر 18 مطارا في عموم البلاد.
ويمتلك الأردن قوات برية
تضم 1401 دبابة و3 آلاف و693 مدرعة و461 مدفعا ذاتيا الحركة و84 مدفعا ميدانيا و88 راجمة صواريخ.
ويمتلك الأسطول الحربي الأردني 27 وحدة بحرية تجعلها في المرتبة رقم 58 عالميا، بينما يتكون الأسطول التجاري الأردني من 35 سفينة تعمل من ميناء واحد.
متى ينطلق الأسد المتأهب 2022؟
تنطلق فعاليات تمرين "الأسد المتأهب
2022"، اليوم الأحد، في عدة ميادين تدريب تابعة للقوات المسلحة الأردنية.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات التمرين خلال الفترة من 4 حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.