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https://sputnikarabic.ae/20220904/باكستان-تقوم-بتصريف-المياه-من-أكبر-بحيرة-عذبة-لتجنب-الفيضانات-التي-اجتاحت-البلاد-1067279529.html
باكستان تقوم بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات التي اجتاحت البلاد
باكستان تقوم بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات التي اجتاحت البلاد
أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، أنها "قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم". 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T17:51+0000
2022-09-04T17:51+0000
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وقال وزير الري في إقليم السند جام خان شورو، إن "السلطات في باكستان، التي اجتاحتها الفيضانات، قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد اليوم الأحد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم، لكنها أنقذت بذلك المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من تجمع مياه الفيضانات"، حسب وكالة "رويترز".وذكر الوزير، أن "بحيرة مانشار، التي تُستخدم في تخزين المياه، وصلت بالفعل إلى مستويات خطيرة، وأن الضغط المتزايد يشكل تهديداً للمناطق المحيطة في إقليم السند الجنوبي".وأضاف: أن "نحو 100 ألف شخص سيتأثرون بالخرق، لكنه سيساعد في إنقاذ المزيد من التجمعات السكانية، ويقلل أيضا من مستويات المياه في المناطق الأخرى الأكثر تضررًا".وتابع شورو: "بإحداث الخرق حاولنا إنقاذ بلدة سهوان، وسينخفض منسوب المياه في بلدتي جوهي، وميهار في منطقة دادو بسبب هذا الاختراق في البحيرة".وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الكتل الجليدية على الجبال في شمال باكستان في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1290 شخصا، من بينهم 453 طفلا، وما زالت الفيضانات، التي يقول مسؤولون إن سببها تغير المناخ، تجتاح البلاد.
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باكستان تقوم بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة لتجنب الفيضانات التي اجتاحت البلاد

17:51 GMT 04.09.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEEDفيضانات باكستان
فيضانات باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© AFP 2022 / ABDUL MAJEED
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، أنها "قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم".
وقال وزير الري في إقليم السند جام خان شورو، إن "السلطات في باكستان، التي اجتاحتها الفيضانات، قامت بتصريف المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد اليوم الأحد لتتسبب في نزوح ما يصل إلى مئة ألف شخص من منازلهم، لكنها أنقذت بذلك المزيد من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من تجمع مياه الفيضانات"، حسب وكالة "رويترز".
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وذكر الوزير، أن "بحيرة مانشار، التي تُستخدم في تخزين المياه، وصلت بالفعل إلى مستويات خطيرة، وأن الضغط المتزايد يشكل تهديداً للمناطق المحيطة في إقليم السند الجنوبي".
وأضاف: أن "نحو 100 ألف شخص سيتأثرون بالخرق، لكنه سيساعد في إنقاذ المزيد من التجمعات السكانية، ويقلل أيضا من مستويات المياه في المناطق الأخرى الأكثر تضررًا".
وتابع شورو: "بإحداث الخرق حاولنا إنقاذ بلدة سهوان، وسينخفض منسوب المياه في بلدتي جوهي، وميهار في منطقة دادو بسبب هذا الاختراق في البحيرة".
وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الكتل الجليدية على الجبال في شمال باكستان في فيضانات أثرت على 33 مليون شخص وأودت بحياة ما لا يقل عن 1290 شخصا، من بينهم 453 طفلا، وما زالت الفيضانات، التي يقول مسؤولون إن سببها تغير المناخ، تجتاح البلاد.
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