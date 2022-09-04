https://sputnikarabic.ae/20220904/بايدن-يوجه-دعوة-إلى-جميع-القوى-السياسية-في-العراق-1067279056.html

بايدن يوجه دعوة إلى جميع القوى السياسية في العراق

بايدن يوجه دعوة إلى جميع القوى السياسية في العراق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأحد، "دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية، لتجاوز... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T17:17+0000

2022-09-04T17:17+0000

2022-09-04T17:17+0000

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مقتدى الصدر

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وجددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، خلال لقائها مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، "التأكيد على مواصلة الإدارة الأمريكية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".وأكدت ليف، "دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره".من جانبه، رحب الكاظمي بـ"دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق"، مؤكدا أهمية استمرار التعاون في ملف مكافحة الإرهاب، وتنمية العلاقات الثنائية وتوطيدها في مختلف المجالات الاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، جرى "خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".وبحسب البيان، "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وشهد التأكيد على دور العراق البارز في التخفيف من حدة التوترات الإقليمية عبر جهود حكومة الكاظمي في انتهاج سياسة التهدئة والحوار بين دول المنطقة".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.وانسحب أنصار التيار الصدري من الشارع، امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد ما وصفها بـ"الثورة" والعنف الذي تخلل الاحتجاجات.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

https://sputnikarabic.ae/20220904/رئيس-البرلمان-العراقي-يطالب-بانتخابات-مبكرة-قبل-نهاية-2023-1067260935.html

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أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتدى الصدر