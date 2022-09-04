https://sputnikarabic.ae/20220904/برلماني-إيراني-خيارات-أخرى-على-الطاولة-حال-ماطل-الغرب-في-الاتفاق-1067253642.html

برلماني إيراني: خيارات أخرى على الطاولة حال ماطل الغرب في الاتفاق

برلماني إيراني: خيارات أخرى على الطاولة حال ماطل الغرب في الاتفاق

صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني محمود عباس زاده مشكيني، أن لطهران خيارات أخرى على الطاولة في حال ماطل الغرب في الاتفاق بشأن... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T08:09+0000

2022-09-04T08:09+0000

2022-09-04T08:09+0000

العالم

إيران

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وقال مشكيني في مقابلة مع وكالة "إرنا"، اليوم الأحد، إن أي اتفاق دولي يفتقر إلى ضمانات لا قيمة له، مضيفا "نظرا إلى التجربة السابقة، أثبت الغربيون أنهم غير موثوقين في الوفاء بالتزاماتهم، ولهذا السبب تبحث الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الحصول على ضمان للاتفاق، وهذا ما يؤكد عليه أيضا نواب مجلس الشورى الإسلامي ومن حيث المبدأ، لا ينبغي توقيع اتفاق دون الحصول على ضمان". وأضاف: "الشعب الإيراني لن يقبل أي اتفاق يحرم إيران من الامتيازات، التي تريدها والجمهورية الإسلامية الايرانية تتمتع بالقوة والاقتدار لذلك يمكن لوزارة الخارجية العمل بقوة أكبر في مجال الدبلوماسية. التماسك السياسي في البلاد واجتياح ظروف الحصار أجبر أمريكا على الانسحاب وبشأن تصرفات الحكومة الثالثة عشرة في عملية التفاوض ومواجهة توسعية الغرب".وتابع: "أوراق إيران في هذه الجولة من المفاوضات ساعدت فريق التفاوض على العمل بقوة أكبر للحفاظ على المصالح الوطنية والتماسك السياسي في البلاد كما ان القيادة الذكية وفرت أرضية على الساحة الدولية وفي المفاوضات أجبرت أمريكا على الانسحاب"، مضيفا "حافظنا على عزة وكرامة إيران من خلال تحمل المصاعب والاعتماد على القدرات الداخلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وتمكنا من تحييد العقوبات كما أن تطبيق القانون الاستراتيجي للمجلس أعاد إنتاج جزء من إنجازات إيران المفقودة في المجال النووي، وكانت هذه ورقة رابحة تمكنا من خلالها إدارة هذه الجولة من المفاوضات باقتدار. وعما تضمن معالجة قضايا الضمان إلغاء العقوبات؟ أجاب ممثل أهالي مشكين شهر ان معالجة هذه القضايا ستكون تمهيدا من شأنها اأن تعيد بناء جدار الثقة المفقودة بين إيران والغرب، ويجب تصميم الاتفاق بحيث تكون يد إيران على الزناد. التواصل مع الغرب ليس السبيل الوحيد لتقدم البلاد، وإشار عباس زاده إلى إجراءات الحكومة لتوفير لقاح كورونا دون الانضمام إلى خطة العمل المشترك الشاملة".

https://sputnikarabic.ae/20220903/واشنطن-الإدارة-الأمريكية-ترى-أن-الاتفاق-مع-إيران-هو-أفضل-خيار-1067222464.html

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