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https://sputnikarabic.ae/20220904/بريطانيا-تفشل-في-تزويد-اللاجئين-بإمكانية-الحصول-على-التعليم-العالي-1067264387.html
بريطانيا تفشل في تزويد اللاجئين بإمكانية الحصول على التعليم العالي
بريطانيا تفشل في تزويد اللاجئين بإمكانية الحصول على التعليم العالي
أشار تقرير إعلامي إلى عدم قدرة بريطانيا على مساعدة الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في الحصول على التعليم العالي. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T12:54+0000
2022-09-04T12:54+0000
بريطانيا
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وبحسب تقرير لـ"سكاي نيوز"، نقلا عن منظمة تعليم اللاجئين في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة خيرية لتعليم اللاجئين في البلاد، فإن العدد السنوي للاستفسارات التي تتلقاها خدماتها الاستشارية التعليمية للشباب اللاجئين وطالبي اللجوء "زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة". من سبتمبر/أيلول 2021 إلى أغسطس/آب 2022، وارتفع إجمالي عدد الطلبات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.وتشير المنظمة إلى أن هؤلاء الطلاب لا يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي في المرة الأولى بسبب حاجز اللغة، وعمليات التسجيل الصعبة، وقلة الوعي بالكليات والجامعات.وصرحت مديرة المنظمة كاثرين جلادويل إنه عندما يتعذر على الطلاب بدء تعليمهم، فإن ذلك يحرمهم من الأمل في المستقبل.
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بريطانيا
بريطانيا

بريطانيا تفشل في تزويد اللاجئين بإمكانية الحصول على التعليم العالي

12:54 GMT 04.09.2022
© flickr.com / Rogerجامعة هارفارد
جامعة هارفارد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© flickr.com / Roger
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أشار تقرير إعلامي إلى عدم قدرة بريطانيا على مساعدة الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في الحصول على التعليم العالي.
وبحسب تقرير لـ"سكاي نيوز"، نقلا عن منظمة تعليم اللاجئين في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة خيرية لتعليم اللاجئين في البلاد، فإن العدد السنوي للاستفسارات التي تتلقاها خدماتها الاستشارية التعليمية للشباب اللاجئين وطالبي اللجوء "زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة". من سبتمبر/أيلول 2021 إلى أغسطس/آب 2022، وارتفع إجمالي عدد الطلبات بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق.
وتشير المنظمة إلى أن هؤلاء الطلاب لا يلتحقون بمؤسسات التعليم العالي في المرة الأولى بسبب حاجز اللغة، وعمليات التسجيل الصعبة، وقلة الوعي بالكليات والجامعات.
وصرحت مديرة المنظمة كاثرين جلادويل إنه عندما يتعذر على الطلاب بدء تعليمهم، فإن ذلك يحرمهم من الأمل في المستقبل.
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