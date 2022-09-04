https://sputnikarabic.ae/20220904/بعد-افتتاح-27-قنصلية-ما-أوراق-دي-ميستورا-لحل-الأزمة-بين-المغرب-والبوليساريو؟-1067278613.html

بعد افتتاح 27 قنصلية... ما أوراق "دي ميستورا" لحل الأزمة بين المغرب و"البوليساريو"؟

بعد افتتاح 27 قنصلية... ما أوراق "دي ميستورا" لحل الأزمة بين المغرب و"البوليساريو"؟

تساؤلات عدة طرحتها زيارة المبعوث الأممي الخاص لإقليم الصحراء ستيفان دي ميستورا إلى مخيمات تندوف أقصى جنوب غربي الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحلول التي يمكن... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T17:14+0000

2022-09-04T17:14+0000

2022-09-04T17:14+0000

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ويتمسك المغرب بمقترح الحكم الذاتي للصحراء، خاصة بعد افتتاح 27 قنصلية بجهتي الداخلة (145 قنصلية) والعيون (12 قنصلية)، والتي يفسرها المغرب بأنها تأتي في إطار دعم هذه الدول لوحدة ترابه، فيما تتمسك جبهة البوليساريو بحق تقرير المصير عبر الاستفتاء.وأجرى ميستورا خلال زيارته لتندوف أمس السبت مباحثات مع رئيس وفد مفاوضي البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب خطري آدوه.وجرت المباحثات بحضور كل من فاطمة المهدي وزيرة التعاون في الحكومة الصحراوية وسيدي محمد عمار ممثل الحبهة في الأمم المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الصحراوية.وأكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، أن "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب" ملتزمة بالسلام، ولكنها ملتزمة أيضا بالدفاع بكل الطرق المشروعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال"، وفق قوله.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.في الإطار، قال رمضان بوهيدل أستاذ العلوم السياسية الجزائري، إن أي حديث عن حلول خارج تقرير المصير يعد خرقا للشرعية الدولية، وأن الحل الوحيد يتمثل في الاستفتاء، ليقرر الشعب الانفصال أو الانضمام للمملكة المغربية.وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن مقترح الحكم الذاتي ليس ضمن أجندة المبعوث الأممي، كما أنه لا يحظى بموافقة الدول المراقبة وهي الجزائر وموريتانيا، وكذلك إسبانيا، وجبهة البوليساريو الممثل للشعب الصحراوي.وشدد على أنه لا سبيل لحل الأزمة في ظل المواقف الحالية للمغرب الذي يتمسك بمقترح الحكم الذاتي الذي يوضح تناقض الموقف المغربي، وفق تعبيره.وأشار بوهيدل إلى أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في الذهاب إلى الاستفتاء، خاصة أنه موجود على مستوى لجنة تقرير المصير بالأمم المتحدة، وأن مقترح الحكم الذاتي غير ممكن في ظل عدم الاستفتاء الحقيقي من قبل الشعب الصحراوي.من ناحيته، قال البرلماني الجزائري السابق محساس عمر، إن حل القضية يستوجب الرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مقترح الحكم الذاتي هو اعتراف بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب.ولفت إلى أن مقترح الحكم الذاتي يتنافى مع قرار 21 سبتمبر/ أيلول 1979، الذي اعتمدته الأمم المتحدة بتصويت مسجل بأغلبية 85 صوتاً مقابل 6 ضد، مع امتناع 41 و20 بلداً غير مصوتين، بشأن حق تقرير المصير.وأضاف عمر أن بعض القرارات تطبق بالقوة وأخرى تترك لسنوات طويلة، وهو ما يفسر الكيل بمكيالين.وفي تصريحات سابقة، قال عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، إن "موقف المغرب واضح بهذا الشأن بشأن مقترح الحكم الذاتي".وأضاف الغلبزوري لـ"سبوتنيك"، أن "مقترح الحكم الذاتي قدمه المغرب بعد أن وصل مسلسل إقرار الاستفتاء إلى الباب المسدود بسبب العراقيل والمناورات التي قامت بها جبهة البوليساريو".وقال إن "المقترح حظى بتقدير كبير من قبل الأمم المتحدة، وعدد كبير من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وهو ما أثنت عليه بعض الأطراف الدولية وتضمنته بعض التقارير الخاصة بالمنظمات الدولية، وقالت إن مقترح الحكم الذاتي هو مقترح جدي وقابل للتطبيق".وبحسب رؤيته، فإن "المجتمع الدولي يرى أن مقترح الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق".وقبل أيام شهدت العلاقات التونسية المغربية حالة من التوتر أشعل وقودها استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد للأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الذي شارك في قمة "تيكاد".وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو "تصرف خطير".ما بعد تقديم المقترحفي عام 2007، قدّم المغرب مبادرة حول الحكم الذاتي في الصحراء، تضمنت ممارسة سكان الصحراء لحقوقهم من خلال هيئات تشريعية، بالإضافة إلى إقامة هيئات تنفيذية وقضائية.ورحب مجلس الأمن في قراره رقم 1754، في عام 2007، بالمبادرة المغربية التي وصفها بالجادة وذات المصداقية، مطالباً الأطراف بالدخول في مفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وصل المبعوث الخاص كريستوفر روس، إلى المناطق الصحراوية، الواقعة تحت نفوذ المغرب، وزار مخيمات "تندوف"، جنوب غربي الجزائر، بهدف تسهيل المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع، ومحاولة الوصول لحل سياسي عادل ودائم ومقبول.وخلال عامي 2013 و2014، فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء، وكانت هذه المحاولات سببا في أزمة حادة بين المغرب والمنظمة الدولية.

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