https://sputnikarabic.ae/20220904/بعد-الصراع-الدموي-هل-يتم-إعادة-التيار-الصدري-إلى-البرلمان-وإنهاء-الأزمة-السياسية-في-العراق-1067277656.html

بعد الصراع الدموي… هل يتم إعادة "التيار الصدري" إلى البرلمان وإنهاء الأزمة السياسية في العراق؟

بعد الصراع الدموي… هل يتم إعادة "التيار الصدري" إلى البرلمان وإنهاء الأزمة السياسية في العراق؟

إعلان المحكمة الاتحادية العليا في العراق عن موعد نظر دعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، يشير إلى أن هناك... 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T17:09+0000

2022-09-04T17:09+0000

2022-09-04T17:09+0000

العالم العربي

العراق

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كما يشير ذلك إلى أنه يجري التجهيز لهذه التوافقات بإعادة التيار إلى البرلمان وإبقاء النظام السياسي المعمول به دون تغيير للخروج من الأزمة، وقد يكون ذلك بموافقة كل من واشنطن وطهران.فهل تشهد الفترة القادمة تصعيدا أم توافقات غير معلنة بين الإطار والتيار برعاية أمريكية إيرانية؟بداية يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي السكوتي: "على الرغم من انسحاب التيار الصدري من مجلس النواب "73 نائب"، لكنه اليوم موجود كتيار سياسي شعبي للمعارضة والمواجهة الشعبية والرقابة للضغط على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبهذا المعنى اختلف عن الفترة الماضية التي كان عبارة عن تيار ضمن السلطة التشريعية في البلاد".ليست قانونيةوأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما يتعلق بالطعون التي قدمت بشأن قبول الاستقالات في البرلمان، فهي مطروح منذ فترة، لأن تقديم طلبات الاستقالة بتلك الصورة الجماعية وموافقة رئيس مجلس النواب على تلك الطلبات لا تعد قانونية وفق الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.وتابع: "يفترض أن تقدم الاستقالات إلى أعضاء البرلمان ويتم التصويت عليها، أما توقيع رئيس البرلمان فقط على تلك الاستقالات باعتبارها نافذة، فهذا الأمر غير قانوني، وبالتالي يحق الطعن على تلك الموافقات، ما يعني أنه يمكن أن تكون هناك فرصة لعودة البرلمانيين الصدريين إلى مجلس النواب، وأيضا عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي".وتابع السكوتي أن موضوع عودة التيار الصدري لا يزال مثار جدل ويتعلق بطبيعة قرار التيار الصدري وهل لديه الرغبة في العودة إلى مجلس النواب لكي يلعب دور ضاغط من داخل المجلس وفي نفس الوقت يلعب أيضا دور ضاغط على الصعيد الشعبي.تقديم تنازلاتوأشار مدير المركز العراقي إلى أن "إصرار الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء وهم يعلمون جيدا أنه مرفوض من قبل التيار الصدري، فهذا الأمر تعوزه الحكمة، طالما أن هناك معارضة شديدة من قبل التيار الصدري والأحزاب الأخرى، في الوقت الذي يمكن اختيار شخص آخر يمكن أن يكون مستقلا حتى نتفادى استمرار الأزمة".وقال: "منذ البداية كانت المشكلة في إصرار الإطار التنسيقي على إبقاء السلاح والمليشيات وعدم محاسبة الفاسدين وغير ذلك كثيرا، والسياسة تقتضي من الإطار أن يذهب إلى تقديم تنازلات وتنشيط العلاقة التفاعلية بينه وبين الآخرين".الإشارات الأوليةمن جانبه، يقول عضو الميثاق الوطني العراقي عبد القادر النايل: "الإشارات الأولية في عملية التسوية السياسية، الرامية إلى إعادة ترميم العملية السياسية بعد التصدع الكبير الذي أصابها، جراء استقالة نواب التيار الصدري التي أعقبتها اقتحام البرلمان والقضاء والمنطقة الخضراء بعد ترشيح محمد شياع السوداني، حيث وصلت إلى ذروتها باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل المنطقة الخضراء".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الاتجاه الأول كان في إقناع الصدر بالانسحاب تهديدا وإجراءات تمثلت بانسحاب الحائري منه ومن تياره وارتباطه بالخامنئي، بالإضافة إلى تهديد السيستاني بإصدار فتوى ضده، وقد نجحت الإجراءات في ذلك بعد أن أدرك الصدر أن أمريكا وإيران متوافقتان على إبقاء شكل العملية السياسية الحالية وتقسيماتها بالطريقة التوافقية.العودة للبرلمانوتابع النايل: "الاتجاه الثاني، هو أن يتم العمل على إرجاع نواب التيار الصدري المستقلين إلى البرلمان بصفقة سياسية وبغطاء المحكمة الاتحادية، بعد أن قدم رسميا طعنا في قرار قبول الاستقالة، وكما هو معلوم فإن القانون في العراق أصبح يخضع للقرار السياسي لذلك سيتم خلال الشهر الحالي حسم الموضوع في المحكمة الاتحادية.واستطرد: "إن تم لصالح الصدر كما هو متوقع سيتم إرجاع المياه إلى مجاريها، وسيدخل الجميع التيار والإطار إلى الحظيرة بتوافق أمريكي إيراني، لأن أحزاب العملية السياسية ثابتين وما يحدث فقط تغير بالشخصيات".الحل المؤجلوأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن الصدر يبحث عن حفظ ماء وجهه، ولذلك فمن الممكن أن يتم رفض محمد شياع السوداني من التيار الصدري بعد رجوعه إلى مجلس النواب في صفوف المعارضة مع حصوله على نسبته من الوزارات، في ظل الصراع الحقيقي على النفوذ بينه وبين الإطار التنسيقي والمالكي، وهم سيوافقون على تقلبات الصدر لأن المالكي والإطار مقتنعون أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة سيفضي إلى خسارة نصف مقاعدهم الحالية.وحددت المحكمة الاتحادية العليا في العراق 28 أيلول/ سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن ضد قبول استقالات نواب كتلة "التيار الصدري" في مجلس النواب العراقي.وأفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن بيان للمحكمة العليا: "حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وأضافت: "تم رفع دعوى للطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية".وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأربعاء الماضي، تأجيل جلسة النظر بدعاوى حل مجلس النواب.وكشفت وكالة "رويترز"، أمس السبت، تفاصيل رسالة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، إلى زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وكيف أوقف اشتباكات الخضراء، واصفة السيستاني، بأنه "أقوى رجل في العراق".ولم تؤكد ثلاث شخصيات أخرى مقرها النجف ومقربة من السيستاني أن مكتب السيستاني بعث برسالة صريحة إلى الصدر، لكنهم قالوا إنه "كان من الواضح للصدر أن السيستاني سيتحدث عما قريب ما لم يوقف الصدر الاضطرابات"، بحسب تقرير "رويترز".ونشرت "رويترز"، التقرير بعنوان: "كيف أوقف رجل دين يبلغ من العمر 92 عاما انزلاق العراق مرة أخرى إلى الحرب"، قائلة: "عندما دفع تصريح من قبل عالم ديني في إيران، العراق إلى شفا حرب أهلية الأسبوع الماضي، لم يكن هناك سوى رجل واحد يمكنه إيقاف ذلك: رجل دين شيعي عراقي يبلغ من العمر 92 عاما أثبت مرة أخرى أنه أقوى رجل في بلده".وبين التقرير، أن "رويترز تحدثت مع ما يقرب من 20 مسؤولا من الحكومة العراقية والتيار الصدري والفصائل الشيعية تحدث معظمهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وجميع المقابلات أشارت إلى تدخل حاسم وراء الكواليس من قبل السيد السيستاني، الذي لم يشغل قط منصبا سياسيا رسميا في العراق".وشهد العراق، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار "التيار الصدري" عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.ويأتي قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزابا وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

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