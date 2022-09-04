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https://sputnikarabic.ae/20220904/بيسكوف-روسيا-سترد-100-على-فرض-الاتحاد-الأوروبي-لقيود-على-التأشيرات-1067259654.html
بيسكوف: روسيا سترد 100% على فرض الاتحاد الأوروبي لقيود على التأشيرات
بيسكوف: روسيا سترد 100% على فرض الاتحاد الأوروبي لقيود على التأشيرات
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رد روسيا في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على التأشيرات قد يكون مماثلا أو غير مماثل، لكن سيكون 100%. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T11:23+0000
2022-09-04T11:27+0000
روسيا
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جاءت تصريحات بيسكوف على قناة "روسيا 1"، مضيفا: "يمكنه أيضا أن يكون مماثلا أو غير مماثل. لكن سيكون هناك رد 100%. كيف سيكون؟ حسنا، يمكننا أن نقول ما هو، وكيف، ذلك يتوقف إلى أي مدى سوف يتوافق مع مصالحنا".وذكر بيسكوف أن الغرب ليس سوى جزء من العالم.يذكر أنه في 31 أغسطس/ آب، في اجتماع غير رسمي في براغ، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
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بيسكوف: روسيا سترد 100% على فرض الاتحاد الأوروبي لقيود على التأشيرات

11:23 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 11:27 GMT 04.09.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رد روسيا في حال فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على التأشيرات قد يكون مماثلا أو غير مماثل، لكن سيكون 100%.
جاءت تصريحات بيسكوف على قناة "روسيا 1"، مضيفا: "يمكنه أيضا أن يكون مماثلا أو غير مماثل. لكن سيكون هناك رد 100%. كيف سيكون؟ حسنا، يمكننا أن نقول ما هو، وكيف، ذلك يتوقف إلى أي مدى سوف يتوافق مع مصالحنا".
وذكر بيسكوف أن الغرب ليس سوى جزء من العالم.

مضيفا: "العالم أكثر تنوعا، هناك عدد كبير من الأماكن المفتوحة لنا وستظل مفتوحة. هذه أماكن مثيرة للاهتمام لها تاريخ عريق، حيث يمكنك تعلم الكثير، حيث يمكنك كسب الكثير، حيث يمكنك إنشاء قنوات جديدة للتعاون".

يذكر أنه في 31 أغسطس/ آب، في اجتماع غير رسمي في براغ، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مما سيجعل الحصول عليها أطول وأكثر صعوبة وأكثر تكلفة.
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