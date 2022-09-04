https://sputnikarabic.ae/20220904/تركيا-تعلن-انطلاق-12-سفينة-حبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1067256622.html
تركيا تعلن انطلاق 12 سفينة حبوب من الموانئ الأوكرانية
تركيا تعلن انطلاق 12 سفينة حبوب من الموانئ الأوكرانية
أعلنت تركيا، انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد. 04.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-04T09:47+0000
2022-09-04T09:47+0000
2022-09-04T09:48+0000
أخبار أوكرانيا
حبوب
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية شحن الحبوب من أوكرانيا متواصلة تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه في إطار اتفاق إسطنبول.وأوضحت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم.وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت في يوليو/ تموز مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية".ونصت الاتفاقية التي وقعت عليها كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220902/الخارجية-شحنات-الحبوب-الروسية-إلى-الشرق-الأوسط-لم-تنقطع-على-الرغم-من-العقوبات-الغربية-1067170220.html
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أخبار أوكرانيا, حبوب
تركيا تعلن انطلاق 12 سفينة حبوب من الموانئ الأوكرانية
09:47 GMT 04.09.2022 (تم التحديث: 09:48 GMT 04.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت تركيا، انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، صباح اليوم الأحد.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، بحسب وكالة "الأناضول".
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عملية شحن الحبوب من أوكرانيا
متواصلة تحت إشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم تأسيسه في إطار اتفاق إسطنبول.
وأوضحت الوزارة أن 12 سفينة أخرى محملة بالحبوب غادرت الموانئ الأوكرانية صباح اليوم.
وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت في يوليو/ تموز مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية".
ونصت الاتفاقية التي وقعت عليها كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.