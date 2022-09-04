https://sputnikarabic.ae/20220904/تشيلي-تصوت-على-الدستور-الجديد-1067284846.html

تشيلي تصوت على الدستور الجديد

تشيلي تصوت على الدستور الجديد

صوّت التشيليون في استفتاء اليوم الأحد حول ما إذا كانوا سيتبنون دستورًا جديدًا بعيد المدى من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. 04.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-04T21:49+0000

2022-09-04T21:49+0000

2022-09-04T21:49+0000

أخبار تشيلي

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ويهدف الميثاق المقترح إلى أن يحل محل الدستور الذي فرضته الدكتاتورية العسكرية للجنرال أوغوستو بينوشيه قبل 41 عاما.لأشهر، أظهرت استطلاعات الرأي ميزة واضحة لمعسكر الرفض، لكن الفارق كان يضيق، مما أعطى الأمل لمؤيدي الميثاق في أنهم قادرون على تحقيق النصر.وقالت مارتا لاجوس، رئيسة مؤسسة MORI المحلية لاستطلاعات الرأي لوكالة "أسوشيتد برس": "من الواضح أننا في وضع تكون فيه النتيجة متقاربة".وبدا أن نسبة المشاركة كانت عالية وتشكلت طوابير طويلة في محطات الاقتراع.سيكون للنتيجة تأثير مدوي على الرئيس جابرييل بوريك (36 عاما)، الذي كان أحد المؤيدين الرئيسيين للدستور الجديد.ويقول محللون إن الناخبين ينظرون على الأرجح إلى التصويت على أنه استفتاء على أصغر رئيس تشيلي على الإطلاق، والذي تراجعت شعبيته منذ توليه منصبه في مارس/ آذار.وقال إيتالو هيرنانديز (50 عاما)، إنه أيد التغييرات أثناء خروجه من مركز الاقتراع في الاستاد الوطني في سانتياغو عاصمة تشيلي"، مضيفا "علينا أن نتخلى عن دستور بينوشيه الذي يفضل فقط الأشخاص الذين يملكون المال".وقال هيرنانديز إن التصويت في ملعب استخدم كموقع اعتقال وتعذيب خلال فترة الحكم الديكتاتوري العسكري كان "رمزيًا للغاية وعاطفيًا للغاية".ومع ذلك، لا يزال آخرون متشككين بشدة في الميثاق المقترح.قالت مابيل كاستيلو (42 عاما) "هناك طرق أخرى لتحقيق ما يطلبه الناس أو ما نحتاجه كأمة ليس فقط لتغيير الدستور (..) نحن جميعًا بحاجة إلى التطور. أعلم أنه دستور قديم يحتاج إلى تغييرات، لكن ليس بالطريقة التي يتم القيام بها اليوم.يشار إلى أن التصويت إلزامي في الاستفتاء العام، بهد ثلاث سنوات من انفجار البلاد التي كانت تعتبر نموذجًا للاستقرار في المنطقة في احتجاجات الشوارع التي يقودها الطلاب في عام 2019.واندلعت الاضطرابات بسبب ارتفاع أسعار النقل العام، لكنها سرعان ما توسعت إلى مطالب أوسع لمزيد من المساواة والمزيد من الحماية الاجتماعية.في العام التالي، صوت أقل من 80% من التشيليين لصالح تغيير دستور البلاد الذي يعود تاريخه إلى الديكتاتورية العسكرية 1973-1990 بقيادة أوغستو بينوشيه.ثم في عام 2021، انتخبوا جمعية تأسيسية مكونة من 154 عضوًا، لصياغة الدستور الجديد,ووقتها اختار التشيليون إلى حد كبير أشخاصًا من خارج المؤسسة السياسية التقليدية لصياغة الدستور الجديد. كانت الأولى من نوعها في العالم التي يتم كتابتها من قبل مؤتمر منقسم بالتساوي بين المندوبين الذكور والإناث.بعد شهور من العمل، توصل المندوبون إلى وثيقة من 178 صفحة تحتوي على 388 مادة، تركز من بين أمور أخرى، على القضايا الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وتكرس حقوق السكان الأصليين في البلاد وتضع البيئة وتغير المناخ في مركز الصدارة في دولة هي أكبر منتج للنحاس في العالم. كما تقدم مسودة الدستور حقوق التعليم والرعاية الصحية والسكن بالمجان.سيصنف الدستور الجديد حال تم التصويت عليه بنعم تشيلي على أنها دولة متعددة القوميات، ويؤسس مناطق حكم ذاتي للسكان الأصليين، الذين يشكلون ما يقرب من 13٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 19 مليون نسمة.

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