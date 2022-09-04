تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

اندلعت احتجاجات في وسط العاصمة التشيكية براغ، يوم السبت، نددت بتعامل الحكومة الحالية مع الأزمة الأوكرانية، وملف التضخم والطاقة وغلاء الأسعار في البلاد.

وحسب التلفزيون التشيكي، فإن الاحتجاجات التي نُظمت في ميدان فاتسلاف وسط براغ، شارك فيها نحو 70 ألف شخص، حيث أمهل المتظاهرون الحكومة شهرا واحدا، لحل المشاكل المرتبطة بالتضخم، والارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة، والسلع والخدمات، مهددين باتخاذ "إجراءات ضغط" على الحكومة في حال فشلها في معالجة هذه المشاكل.

وذكر التلفزيون التشيكي أن الاحتجاجات شارك فيها الرئيس السابق للغرفة الزراعية، زدينيك جانديجيك، والنائب في حركة "الحرية والديمقراطية المباشرة"، جيري كوبزا، وزعيمة حركة "الثلاثية" السياسية سوزانا مايروفا.