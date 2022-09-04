تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:26 GMT 04.09.2022
05:26 GMT 04.09.2022
05:24 GMT 04.09.2022
اندلعت احتجاجات في وسط العاصمة التشيكية براغ، يوم السبت، نددت بتعامل الحكومة الحالية مع الأزمة الأوكرانية، وملف التضخم والطاقة وغلاء الأسعار في البلاد.
وحسب التلفزيون التشيكي، فإن الاحتجاجات التي نُظمت في ميدان فاتسلاف وسط براغ، شارك فيها نحو 70 ألف شخص، حيث أمهل المتظاهرون الحكومة شهرا واحدا، لحل المشاكل المرتبطة بالتضخم، والارتفاع الحاد في أسعار موارد الطاقة، والسلع والخدمات، مهددين باتخاذ "إجراءات ضغط" على الحكومة في حال فشلها في معالجة هذه المشاكل.
وذكر التلفزيون التشيكي أن الاحتجاجات شارك فيها الرئيس السابق للغرفة الزراعية، زدينيك جانديجيك، والنائب في حركة "الحرية والديمقراطية المباشرة"، جيري كوبزا، وزعيمة حركة "الثلاثية" السياسية سوزانا مايروفا.
05:23 GMT 04.09.2022
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، دانييلي فرانكو، أن إيطاليا قد تدفع ثمن استيراد مصادر الطاقة في عام 2022 أكثر بـ60 مليار يورو من العام الماضي، ما يبلغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الوزير خلال منتدى اقتصادي في إيطاليا: "في استيراد الطاقة ننتقل من 43 مليار في عام 2021 إلى 100 مليار التي يمكن أن تبلغ في عام 2022. زيادة 60 مليار تعني 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على التخلي عن توريد الغاز الروسي بحلول عام 2024، مضيفاً أنه في الواقع هناك محاولات للتوصل إلى هذا الهدف بوقت أسرع.
وقال الوزير خلال منتدى اقتصادي في إيطاليا: "في استيراد الطاقة ننتقل من 43 مليار في عام 2021 إلى 100 مليار التي يمكن أن تبلغ في عام 2022. زيادة 60 مليار تعني 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وشدد الوزير على أن الحكومة تواصل العمل على التخلي عن توريد الغاز الروسي بحلول عام 2024، مضيفاً أنه في الواقع هناك محاولات للتوصل إلى هذا الهدف بوقت أسرع.
05:22 GMT 04.09.2022
مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا يصل إلى 85 بالمئة بالرغم عن وقف التيار الشمالي
أفادت رابطة مشغلي البنية التحتية للغار الألمانية، بأن مستوى ملء مخازن الغاز في ألمانيا بلغ السبت مستوى 85.02 بالمئة، وبذلك توصلت البلد لهدف شهر تشرين الأول\أكتوبر بالرغم عن وقف عمل خط "التيار الشمالي" الروسي.
وبحسب بيانات الرابطة، بلغ مستوى ملء مخازن الغاز مساء يوم السبت 85.02 بالمئة. ووفقاً لها، أكبر مخزن غاز في ألمانيا "ريدين"، الذي كانت تملكه شركة "غازبروم" الروسية، والذي كانت نسبة امتلاءه في نيسان\أبريل أقل من 1 بالمئة، في الوقت الحالي ارتفعت نسبة امتلاءه حتى 69.54 بالمئة.
هذا واعتمدت ألمانيا، في وقت سابق، تعديلات قانونية التي تجبر مشغلي مخازن الغاز بملؤها بنسبة 85 بالمئة بحلول الأول\أكتوبر، وبـ95 بالمئة بحلول تشرين الثاني\نوفمبر.
وبحسب بيانات الرابطة، بلغ مستوى ملء مخازن الغاز مساء يوم السبت 85.02 بالمئة. ووفقاً لها، أكبر مخزن غاز في ألمانيا "ريدين"، الذي كانت تملكه شركة "غازبروم" الروسية، والذي كانت نسبة امتلاءه في نيسان\أبريل أقل من 1 بالمئة، في الوقت الحالي ارتفعت نسبة امتلاءه حتى 69.54 بالمئة.
هذا واعتمدت ألمانيا، في وقت سابق، تعديلات قانونية التي تجبر مشغلي مخازن الغاز بملؤها بنسبة 85 بالمئة بحلول الأول\أكتوبر، وبـ95 بالمئة بحلول تشرين الثاني\نوفمبر.
05:21 GMT 04.09.2022
الولايات المتحدة لا تؤيد حظر تأشيرات الدخول لجميع المواطنين الروس
أعلن المنسق للشؤون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن الوطني، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد نية الاتحاد الأوروبي بتشديد نظام تأشيرات الدخول مع روسيا وتعارض نشر المسؤولية عن جميع المواطنين الروس.
وقال كيربي في مقابلة مع قناة "دوجد": "نحن لا نعتقد أن جلب جميع الروس للمسؤولية إجراء فعال. نعتقد أنه لا يجب تحويل ذلك إلى حرب مع الشعب الروسي أكمله".
هذا واتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال لقاء لهم في براغ على وقف عمل اتفاق تسهيل منح تأشيرات الدخول مع روسيا ما يجعل الحصول على تأشيرة أكثر صعوبة، مدة وكلفة.
وقال كيربي في مقابلة مع قناة "دوجد": "نحن لا نعتقد أن جلب جميع الروس للمسؤولية إجراء فعال. نعتقد أنه لا يجب تحويل ذلك إلى حرب مع الشعب الروسي أكمله".
هذا واتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي خلال لقاء لهم في براغ على وقف عمل اتفاق تسهيل منح تأشيرات الدخول مع روسيا ما يجعل الحصول على تأشيرة أكثر صعوبة، مدة وكلفة.